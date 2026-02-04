Ce a cerut în schimbul banilor

El este suspectat că i-ar fi promis 500.000 de euro şi suplimentarea onorariului unui expert în insolvenţă desemnat să se ocupe de concordatul preventiv al firmei, în ipoteza deschiderii procedurii de insolvenţă pentru o firmă din acelaşi grup.

Banii au fost acordați cu scopul urgentării dobândirii, de către grupul de firme, a unui imobil din Bucureşti, inclus în activul societăţii aflate în concordat.

Reprezentanţii GRAMPET Group afirmă că situaţia în cauză nu afectează activitatea operaţională, stabilitatea companiei sau capacitatea entităţilor din grup de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale şi subliniază disponibilitatea de a sprijini clarificarea rapidă a situaţiei.

Rădulescu trebuie să depună, în termen de 3 zile, o cauţiune în valoare de 500.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia DNA.

DNA a făcut percheziţii în Bucureşti, în acest dosar

Conform procurorilor anticorupție, „în perioada iunie 2025 – ianuarie 2026, inculpatul R.C., în calitate de director general al unei societăţi din cadrul grupului de firme, i-ar fi promis practicianului în insolvenţă desemnat să supravegheze concordatul preventiv al societăţii (martor în cauză) foloase necuvenite constând în suma de 500.000 de euro, precum şi suplimentarea onorariului profesional, în ipoteza deschiderii procedurii de insolvenţă faţă de o altă societate din acelaşi grup”.

Totodată, DNA precizeză că „promisiunile ar fi fost formulate în legătură directă cu atribuţiile exercitate de practician, în calitate de administrator concordatar, scopul urmărit fiind urgentarea dobândirii, de către grupul de firme, a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, inclus în activul societăţii aflate în concordat”.

Marţi seară, DNA a făcut percheziţii în Bucureşti în acest dosar. Surse judiciare spuneau că este vizat directorul unei firme din Grupul Grampet al omului de afaceri Gruia Stoica.

