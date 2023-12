Locuitorii din Kamceatka și Ciukotka, unde diferența față de Moscova este de nouă ore, au fost primii care au văzut discursul. A durat aproape patru minute și președintele s-a adresat rușilor pe fundalul tradițional, lângă zidurile Kremlinului, după ce anul trecut a fost înregistrat în Districtul Militar de Sud, înconjurat de militari.

„Dragi cetățeni ai Rusiei, dragi prieteni, ne luăm la revedere anului 2023, foarte curând va deveni parte din istorie și trebuie să mergem înainte, să creăm viitorul. În anul care a trecut, am muncit din greu și am făcut mult, am fost mândri de realizările noastre comune, ne-am bucurat de succesele noastre și am stat ferm în apărarea intereselor naționale, a libertății și securității noastre, a valorilor noastre, care rămân un sprijin inviolabil pentru noi”, a spus președintele rus la începutul discursului său.

„Munca pentru binele comun a adus comunitatea împreună. Suntem uniți în gândurile noastre, în muncă și în luptă, în zilele lucrătoare și în sărbători, arătând cele mai importante trăsături ale poporului rus, solidaritate, milă, forță”, a spus Putin.

Președintele Federației Ruse s-a adresat și armatei ruse, „tuturor celor care se află la un post de luptă, în fruntea luptei pentru adevăr și dreptate”. „Voi sunteți eroii noștri, inimile noastre sunt cu voi. Suntem mândri de fiecare dintre voi. Vă admirăm curajul”, a spus președintele Rusiei. El a menționat că armata este susținută de „întregul popor”.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DE LA BRUXELLES. Cum a fost cucerită capitala Europei de covrigi și poale-n brâu: „60% dintre clienți sunt români, restul sunt de alte nații: belgieni, chinezi, africani”

Vladimir Putin a adăugat că nu există nicio forță în lume care să-i dezbine pe ruși și să oprească dezvoltarea Rusiei. „Am dovedit de mai multe ori că putem rezolva cele mai dificile probleme și nu vom renunța niciodată, pentru că nu există nicio forță care să ne despartă, să ne facă să uităm memoria și credința părinților noștri și să ne oprească dezvoltarea”, a spus el.

Apoi a adăugat că poporul multinațional al Rusiei este „o țară, o mare familie”. „Vom asigura dezvoltarea încrezătoare a Patriei, bunăstarea cetățenilor noștri și vom deveni și mai puternici. Suntem împreună, iar aceasta este cea mai de încredere garanție a viitorului Rusiei. Sărbători fericite vouă, dragii mei. La mulți ani 2024”, a spus Putin.

RIA Novosti scrie că înainte de discursul lui Putin, mai multe canale de Telegram (care nu au fost specificate) au scris că președintele Rusiei ar fi reînregistrat discursul de Anul Nou. Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, neagă acest lucru: „Nu. Este greșit. Nu este adevărat!”.

Urmărește-ne pe Google News