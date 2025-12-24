Drept urmare, autobuzele vor reveni la traseul și stațiile pe care le aveau și înainte, respectiv pe carosabil.

„Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de către Administrația Națională de Meteorologie, care vizează manifestarea unor fenomene meteorologice nefavorabile în București (precipitații mixte, polei, ninsori temporar viscolite, intensificări ale vântului și scăderea semnificativă a temperaturilor), începând din data de 24.12.2025, autobuzele nu vor mai circula pe calea de rulare a tramvaielor, ci pe carosabil și vor efectua opriri în stațiile de autobuz amplasate la bordură”, a anunțat STB într-un comunicat de presă.

Această decizie a fost luată de Societatea de Transport București pentru a preveni dificultățile la frânare cauzate de alunecarea pe șinele de tramvai. Instituția nu precizează însă când vor reveni autobuzele pe calea de rulare a tramvaielor.

Avertizarea meteo emisă de ANM prevede precipitații mixte, polei, ninsori viscolite, intensificări ale vântului și temperaturi scăzute în București, în perioada 24-25 decembrie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE