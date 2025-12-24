Volodimir Zelenski a acuzat indirect China că ajută Rusia să lanseze atacuri aeriene asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Această acuzație a fost făcută în urma unui raport primit de președintele ucrainean din partea șefului Serviciului de Informații Externe, Oleh Ivașcenko.

Zelenski a semnalat pe contul său de X trei elemente-cheie ale raportului, și anume noile scheme implementate de regimul de la Moscova pentru a ocoli sancțiunile internaționale, desfășurarea rachetelor Oreșnik în Belarus și cooperarea complexului militar-industrial rus cu alte țări.

„În primul rând, Rusia încearcă să-și scoată companiile energetice de sub sancțiunile globale. Rușii folosesc alți proprietari temporari și numeroase scheme legale fictive” în acest sens, a semnalat șeful statului ucrainean.

În al doilea rând, cu privire la desfășurarea rachetelor Oreșnik în Belarus, „serviciile de informații au obținut detalii suplimentare (…) și este important ca partenerii noștri să fie și ei conștienți de ele și să le ia în considerare în măsurile lor defensive”, a transmis Zelenski. „Considerăm că proliferarea agresivă a unor astfel de arme reprezintă o amenințare globală și creează un precedent periculos”, a avertizat el.

În ceea ce privește cooperarea complexului militar-industrial rus cu alte țări, șeful statului ucrainean a subliniat că există „legături sporite între Rusia și entități din China care ar putea furniza informații spațiale”.

„Din păcate, au existat corelații între imaginile din satelit făcute de chinezi asupra teritoriului ucrainean și atacurile efectuate de ruși asupra instalațiilor de infrastructură energetică. Considerăm astfel de cazuri ca fiind activități care permit Rusiei să prelungească războiul și să diminueze seriozitatea eforturilor diplomatice”, a afirmat președintele ucrainean.