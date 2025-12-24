Femeia din Franța a căzut pradă hoților în noiembrie

O femeie din Léguevin, aproape de Toulouse, a fost victima unui furt tragic pe 17 noiembrie 2025. Sylvie, în vârstă de 59 de ani, povestește cum hoții au pătruns în casa ei și au sustras, printre altele, urna care conținea cenușa mamei sale decedate.

Sylvie a plecat în grabă, dar fără să activeze sistemul de alarmă. Femeia trebuia să meargă rapid la o programare medicală, iar locuința, deși dotată cu camere de supraveghere și alte măsuri de siguranță, a fost lăsată nesupravegheată timp de două ore. Pentru hoții care au dat spargerea se pare că a fost suficient timp ca să reușească să fure câteva lucruri de valoare, inclusiv urna funerară.

Ce au furat hoții din casa franțuzoaicei

La întoarcere, femeia a observat că fereastra din spate a casei fusese forțată, iar în camere era dezordine. Hoții au furat bijuterii, inclusiv un inel cu diamant ce aparținuse mamei sale, și alte obiecte de valoare.

„Evident, nu avem facturi pentru aceste lucruri. Pe cele mai multe dintre ele le-am moștenit”, a explicat ea și a prezentat mai multe fotografii drept dovezi. Totuși, fără să știe, hoții au furat și un obiect de care nimeni nu ar fi trebuit să se atingă: urna funerară în care se afla cenușa mamei femeii.

Pierderea urnei funerare a distrus-o pe femeia în vârstă de 59 de ani

Femeia a păstrat cenușa mamei sale într-o urnă sigilată din marmură. Obiectul stătea în camera sa.

„După decesul părinților mei, am păstrat relicvele mamei mele. O parte au fost împrăștiate în Bretania, conform dorințelor ei, iar restul le-am păstrat într-o urnă sigilată din marmură. Era pe un raft din camera mea. Vorbeam zilnic cu ea. (…) Mi-au luat singura persoană la care nu trebuia să se atingă. Sunt distrusă”, a expliat femeia, potrivit sursei citate mai sus.

Soțul femeii este convins că hoții veniseră la pont și știau exact ce obiecte să fure

Soțul lui Sylvie, aflat în Bretania în ziua jafului, crede că hoții știau exact ce să caute.

„Este a treia oară când suntem jefuiți. Dar de data aceasta păreau să știe exact ce și unde să caute”, a spus el.

Rămâne însă întrebarea dacă hoții știau că urna conținea cenușă umană. „Poate au crezut că în urnă erau valori. Data trecută au furat pușculița nepoților noștri. Acești oameni nu au scrupule”, au adăugat cei doi.

Cazul a fost raportat Parchetului din Toulouse, care a desemnat jandarmii din Villeneuve-Tolosane să investigheze. „Au venit să ia amprente, dar nu au putut rămâne mult timp, deoarece avea loc un alt furt într-o comună vecină”, a explicat Sylvie pentru sursa citată mai sus.

Femeia a făcut un apel disperat la solidaritate, chiar înainte de Crăciun

Cu doar o zi înainte de Crăciun, familia încă mai speră la un miracol.

„Dacă cineva a văzut această urnă din marmură sigilată sau orice obiect care corespunde descrierii, abandonat în natură, este rugat să contacteze jandarmeria”, au transmis victimele.

Sylvie, copleșită de durere, își exprimă temerile: „Nici nu îndrăznesc să-mi imaginez ce s-a întâmplat cu urna. O văd spartă în mii de bucăți, cu cenușa risipită prin natură”, a spus ea printre lacrimi.

Autoritățile continuă investigațiile, dar Sylvie și soțul său se confruntă cu o pierdere greu de exprimat în cuvinte.

