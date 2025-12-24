Andolfi a fost găsit într-un apartament din cartierul Barra din Napoli, ascuns într-un compartiment secret construit în spatele unui calorifer. Carabinierii l-au localizat după o lungă investigație, coordonată de Direcția Distrettuale Antimafia din Napoli și sprijinită de echipe operaționale specializate, relatează canalul de știri italian SKY TG24.

Apartamentul, situat pe via Giulia Lama, a fost percheziționat temeinic, iar Andolfi a fost descoperit într-un spațiu ascuns în peretele uneia dintre camere. Intrarea în ascunzătoare era mascată de un calorifer montat pe perete, în spatele căruia se afla o deschidere secretă.

Andolfi era considerat membru al clanului Andolfi-Cuccaro, activ în zona de est a orașului Napoli. Conform aceleiași surse, acesta este al 22-lea fugar capturat în 2025 de către Carabinierii din Comando Provinciale Napoli.

Metoda utilizată de Andolfi pentru a se ascunde a fost ingenioasă. Compartimentul secret din spatele caloriferului era dificil de detectat, oferindu-i acestuia un loc de refugiu trei ani.

Cu toate acestea, investigațiile minuțioase ale autorităților au dus în cele din urmă la descoperirea locației sale și la executarea cu succes a mandatului de arestare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE