Primul dispozitiv descoperit

Un aparat de dimensiunea unui telefon mobil, de culoare galbenă și gri, a apărut recent într-un sat Korubo din valea Javari. Dispozitivul recită Biblia și discursuri inspiraționale ale unui baptist american, putând funcționa la nesfârșit datorită unui panou solar.

„Să vedem ce spune Pavel când își analizează propria viață în Filipeni capitolul 3, versetul 4: »Dacă altcineva crede că are motive să se încreadă în firea pământească, eu am și mai multe”, este unul dintre mesajele dispozitivului, potrivit The Guardian.

Politica guvernului brazilian

Guvernul brazilian nu permite prozelitismul în teritoriul Korubo. Politica sa, datând din 1987, stipulează că grupurile izolate trebuie să inițieze orice contact, o poziție care a făcut din Brazilia un pionier în respectarea autodeterminării indigene.

Statul controlează, de asemenea, strict accesul, pentru a proteja poporul Korubo și alte grupuri necontactate din regiune de boli obișnuite la care au imunitate redusă sau deloc.

Origine și distribuție

Dispozitivul care a ajuns în mâinile Korubo se numește Messenger și este distribuit de organizația baptistă In Touch Ministries, cu sediul în Atlanta, Georgia.

Acesta a devenit acum o curiozitate în posesia comunității Korubo, Mayá. In Touch nu vinde Messenger-ul. Dispozitivele sunt disponibile în peste 100 de limbi. Cu panoul său solar și lanterna încorporată, dispozitivul este conceput pentru a aduce evanghelia în locuri care nu au electricitate sau conexiuni la internet fiabile.

Într-un interviu acordat The Guardian, Seth Grey, directorul operațional al In Touch Ministries, a confirmat că organizația folosește dispozitive precum Messenger și că „este construit pentru funcționalitate, alimentat cu energie solară, cu o lanternă”.

De asemenea, americanul Steve Campbell a pătruns într-o zonă a pădurii tropicale din Brazilia care ocupată de Merimã, un trib izolat de civilizație. Misionarul a vrut să creștineze indigenii din Pădurea Amazoniană, însă i-a expus pe membrii tribului la boli care le-ar putea fi mortale, au anunțat autoritățile braziliene.



