Moartea lui Morillo, la numai 49 de ani, survine la mai puțin de o lună după ce a fost arestat pentru că a agresat sexual o colegă din lumea muzicală, cu care lucra la o piesă. Iniţial, DJ-ul a negat acuzaţia, dar s-a predat poliţiei după ce mai multe dovezi l-au incriminat. Vineri ar fi trebuit să se prezinte la tribunal.

Deocamdată, până când investigaţia nu va lămuri circumstanţele morţii sale, poliția a refuzat să dea detalii despre decesul lui Morillo, rezumându-se la a spune că acesta a fost găsit fără suflare în locuința sa din Miami Beach.

Morillo a devenit vedetă în 1994, după ce a lansat, sub numele de scenă Reel 2 Real, melodia ”I Like to Move it”, care a devenit repede hit.

Aceeași piesă a revenit în atenție în 2005, ca ”retro hit”, când a fost remixată și introdusă pe coloana sonoră a filmului de animație ”Madagascar”.

