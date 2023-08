„Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea staţiei GPL din localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii”, transmite DNA.

DNA precizează că urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

„Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală”, mai transmite DNA.

De asemenea, Parchetul General a deschis un dosar penal în cazul exploziilor de la Crevedia, iar Parchetului Militar a deschis un dosar penal privind intervenția care a dus la rănirea a zeci de pompieri.

56 de oameni au fost răniți, dintre care 39 de pompieri, în urma a două explozii care au avut loc sâmbătă seara, 26 august, la o stație GPL din Crevedia. În urma incidentului, două persoane au murit: un bărbat care a făcut infarct sâmbătă noaptea și soția acestuia, care a decedat duminică dimineață, având arsuri pe 95% din suprafața corpului.

