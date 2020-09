Doctor în agronomie, ajuns șef de spital de psihiatrie cu 80 de infectați cu COVID. Manager până la ora 16.00, agent PNL după: ”Cereți referințe despre mine la ministrul Tătaru”

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare din județul Dolj, unul dintre cele mai mari din țară, cu 500 de paturi, avea 80 de cazuri de Covid joi, 3 septembrie, dintre care 51 de pacienți și 29 de angajați, a confirmat DSP Dolj.

În timpul acesta, managerul spitalului, Claudiu Valentin Buzatu, reprezentantul PNL în comuna Poiana Mare, se ocupă și de campania electorală pentru partid. Zi de zi, mărșăluind alături de colegii liberali pe străzile comunei.

Buzatu a absolvit Facultatea de Agricultură, Universitatea din Craiova, cu diplomă de inginer, în 2003. Între 2000 și 2005, a urmat cursurile Facultății de Drept Nicolae Titulescu din Craiova, conform CV-ului său. Doctor în agricultură, Buzatu predă la Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură, din 2003. Între 2008 și 2016 a fost viceprimar în Poiana Mare.

Motto-ul său: ”Nu fi trist dacă nu ai fost remarcat. Fii trist dacă n-ai făcut ceva remarcabil” – Confucius.

Numit prin Ordin de Ministru

Buzatu a fost numit manager al Spitalului Poiana Mare la mijlocul lui aprilie, prin Ordin de Ministru.

Postare aniversară de pe pagina de Facebook a lui Claudiu Buzatu

În 2004, Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare era scena unei adevărate tragedii: 18 pacienți decedau în intervalul a trei săptămâni, potrivit Centrului pentru Resurse Juridice. Recomandări Fiul lui Tudorel Toader va preda la Facultatea de Drept din Iași. Colegii acuză că ar fi obținut postul la presiunea tatălui său. Reacția fostului ministru al Justiției

“Am trei facultăți, da?”

Contactat de Libertatea, Buzatu a spus că e la volan, dar a acceptat să vorbească 5 minute.

Claudiu Buzatu a terminat până la 40 de ani trei facultăți. Are și un doctorat

Libertatea: Cum vă împărțiți timpul între munca la spital și campania electorală?

Claudiu Valentin Buzatu: Eu am programul de la 7.30 dimineața până la ora 16. Și după-amiaza sunt în timpul meu liber.

– Dar spitalul pe care îl conduceți e un focar de Covid. Nu vă e frică că puteți să transmiteți virusul cetățenilor?

– Păi, cum să transmit eu sau prin ce metode să transmit eu virusul, că eu nu sunt pozitiv. Am și test negativ. Nu intru eu în contact cu pacienții. Focarul este, din fericire, spre sfârșite. Pacienții sunt, majoritatea, asimptomatici.

Recomandări Tensiuni la debutul noului an școlar în Spania: din cauza epidemiei, mulți părinți vor să-și țină copiii acasă. Autoritățile îi amenință cu dosare penale

– Dar și asimptomaticii pot transmite virusul.

– Asimptomatici în sensul că nu au nicio tulburare. Și eu nu intru în contact cu ei. Sunt izolați într-una din cele 8 secții, și anume Secția Psihiatrie 2. E separată conducerea de cele medicale. Nu intru în contact cu cele medicale. Avem ghișeu pentru corespondență.

– Și la nivel simbolic, considerați că e în regulă ca dumneavoastră, care lucrați într-un focar Covid, după-amiaza să umblați prin sat, să faceți campanie? Cetățenii sunt în regulă cu asta?

– Nu intru în contact cu niciun angajat și nici ei între ei nu intră. Iar eu de câteva zile nu am mai mers în campanie, eu am fost în primele două zile. Sâmbătă și duminică.

– Ați postat și pe 1 septembrie, 1 septembrie fiind marți.

– Dacă vă uitați în pozele alea, eu nu sunt. Eu postez. Nu am voie să postez poze cu colegii?

Recomandări Noi detalii în cazul celor patru adolescente care au agresat și umilit o fată de 13 ani din Târgu Jiu. E un fenomen, nu un accident! ”O bătui pe una până o leșinai”

– Deci ați fost doar sâmbăta și duminica?

-Eu merg doar în timpul liber, stați liniștită. Nu sunt iresponsabil. Am postat și astăzi poze primite de la colegii mei care sunt în campanie. Eu și nimeni altcineva din spital nu am fost în campanie, cum se obișnuia de regulă.

– Am văzut că dumneavoastră aveți studii în agronomie. În ce măsură vă recomandă studiile pentru a conduce un spital de psihiatrie?

– Și în agronomie. Am și în geodezie, și agronomie, și științe juridice. Nu am studii doar în agricultură. Am trei facultăți, stimată doamnă, da?

– Care dintre ele vă recomandă pentru postul de manager al unui spital de psihiatrie?

– Păi, dacă dumneavoastră cunoașteți legea 95 privind conducerea spitalelor, doar științe juridice, științe economice și științe medicale sunt cele trei domenii care mă recomandă, și eu am una dintre cele trei.

-Și Științele Juridice unde le-ați absolvit, la Nicolae Titulescu?

– La Facultatea de stat Nicolae Titulescu din Craiova, în 2005.

– Ați făcut-o în paralel cu cea de agronomie?

– În paralel, puțin spus. Doar trei ani s-au intersectat. Am făcut-o la stat.

“Puteți cere referințe la domnul ministru!”

– Postul l-ați ocupat prin concurs sau ați fost detașat?

-Pe toată perioada stării de urgență și de alertă nu se țin concursuri, din câte cunoașteți pe legislația Covid. Cum să țin concurs, dacă nu se țin concursuri?

– Și în ce fel ați fost numit?

– Păi, dacă nu se țin concursuri, normal că prin Ordin de Ministru.

– Ce anume a stat la baza deciziei de a vă numi ca manager?

– Studiile și experiența de 8 ani în administrație publică, exact pe cerințele de administrator al spitalului și al oricărui spital din România și nu numai. Dar puteți cere referințe la domnul ministru și la minister. V-am zis că chiar sunt în trafic și chiar nu pot încălca legea…

L-am contactat și pe ministrul sănătății, Nelu Tătaru, pentru a cere ”referințe”, dar nu a răspuns.

