„La audierea din Parlament de săptămâna trecută, Bogdan Licu a declarat că notele mici din facultate și de la licență le-a lua pentru că a trebuit să își întrețină familia, deci au fost un accident, iar noi ar trebui să înțelegem că el a fost un tip strălucit la învățătură. Haide să vedem dacă lucrurile stau chiar așa. Diplomele de studii ale lui Bogdan Licu dezvăluie un elev mediocru în liceu, nu numai un student mediocru în facultate”, scrie jurnalista Emilia Șercan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit actelor obținute de aceasta în instanță, Bogdan Licu a urmat clasele a IX-a și a X-a la Liceul de Filologie-Istorie din Craiova, la profilul Chimie-Biologie, iar din clasa a XI-a, s-a mutat la Liceul Sanitar din București.

În comunism, în liceu se dădea un examen de treaptă, la jumătatea ciclului de patru ani, între clasele a X-a și a XI-a.

A luat 5 la Română la BAC

Licu a terminat BAC-ul cu media generală 7.00. Mai precis a luat nota 5 la română, 6 la chimie, 8 la biologie și 9 la practică.

„Notele pentru cei patru ani de studiu din liceu nu fost mediocre și submediocre: 7,66 în clasa a IX-a, 7,25 în clasa a X-a, 5,62 în clasa a XI-a și 6,35 în clasa a XII-a”, subliniază Șercan.

Student la „Spiru Haret”, note de 5 și 6 la licență

A terminat Armata în 1990, a lucrat ca asistent sanitar la Jandarmerie în București, pentru ca în 1991 să devină student la Facultatea de Drept a nou-înființatei universități private „Spiru Haret”.

„Licu nu a excelat la învățătură nici în anii din facultate. În anul I a obținut media 6,69, în anul II – 7,25, în anul III – 7,80, iar în anul IV – 6,60, cu o medie generală a celor patru ani de studiu de 7,08”, scrie Șercan.

Și-a dat licența abia în februarie 1996 și nu în rând cu colegii săi în vara lui 1995, la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – „pentru că Universitatea Spiru Haret nu era acreditată și nu avea dreptul de a organiza examene de licență -, Bogdan Licu a obținut nota 5 la Drept penal, și 6 la Drept civil”.

După 10 luni, pe 1 decembrie 1996, Licu devenea procuror. „Cum a intrat în magistratură Bogdan Licu cu aceste note? O întrebare bună, la care statul român are obligația să răspundă în aceste circumstanțe, nu numai Licu însuși!, spune Șercan.

Urmează cursurile Colegiul Național de Apărare al MApN în 2003, pe ale Colegiului Național de Informații al SRI în 2004 și face un masterat la Universitatea Nicolae Titulescu în Drept Penal și apoi un altul, la Școala Națională de Științe Politice și Administrative (SNSPA).

„După care urmează în mod firesc un doctorat plagiat, făcut la Academia SRI sub bagheta inegalabilului impostor Gabriel Oprea”, adaugă Șercan.

Ulterior Licu a fost procuror, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar acum, candidat la funcția de membru al CCR.

Licu neagă plagiat, dar a renunțat la doctorat

Potrivit dezvăluirilor făcute în trecut de Emilia Șercan, Bogdan Licu ar fi plagiat circa jumătate din cele 445 de pagini ale tezei sale de doctorat. Nu a primit însă verdict de plagiat din partea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), care nu a mai apucat să se pronunțe, pentru că Licu a renunțat voluntar la teza sa de doctorat și a chiar câștigat în instanță acest drept, în noiembrie anul trecut.

Licu nu a recunoscut niciodată că a plagiat și că a renunțat la titlul de doctor pentru că a considerat că teza sa nu îndeplinește standardele cele mai înalte ale unui asemenea titlu.

„Am spus că, în acel moment, nu am fost pregătit suficient pentru a întocmi o lucrare de înaltă calitate ştiinţifică, acea lucrare de doctorat, şi de aceea am renunţat, am intentat un proces în justiţie să renunţ la titlu, ca o recunoaştere a faptului că, privind retrospectiv, într-adevăr am considerat că nu se ridică la nivelul cel mai înalt pentru un asemenea titlu ştiinţific, dar de la faptul că am făcut anumite erori, de la faptul că poate am făcut-o în grabă, de la faptul că, repet, nu a întrunit cele mai înalte exigenţe ştiinţifice până la faptul că am plagiat, adică că am furat, este cale lungă şi nu este nimic adevărat”, a precizat Licu.

