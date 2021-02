Suspectul a refuzat percheziția, s-a baricadat în locuinţă și a deschis focul spre agenţii FBI. Doi agenţi FBI au fost împuşcaţi mortal, iar trei au fost răniţi.

Suspectul a fost împuşcat mortal de autorităţi.

#BREAKING: Two FBI agents confirmed dead multiple others injured following an attempt to serve a warrant in Sunrise. pic.twitter.com/OT7PwtxpBR