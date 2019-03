Unul dintre cei doi pasageri care au supraviețuit este Ahmed Khalid. Acesta călătorea de la Dubai la Addis Abeba și tebuia să se îmbarce apoi în zborul fatidic spre Nairobi.

„Mergeam de la Dubai la Addis Abeba și apoi de la Addis Abeba la Nairobi, dar din cauza întârzierii zborului din Dubai am pierdut cel de-al doilea zbor. Când am ajuns în Addis Abeba, mi-au spus că l-am ratat pe primul și că trebuie să aștept următorul zbor spre Nairobi”, a povestit Khalid pentru Globalnews.ca.

El a mai spus că al doilea zbor spre Nairobi avea întârziere și nimeni nu înțelegea ce se întâmplă, iar când a aflat de accident și-a dat seama că el trebuia să fie la bordul avionului prăbușit.

La fel ca Ahmed Khalid, care a scăpat cu viață datorită întârzierii zborului de la Dubai, un alt pasager grec, nu a ajuns la bordul aeronavei prăbușite.

Într-o postare pe Facebook, Antonis Mavropoulos, a arătat o fotografie cu biletul său și a spus că a fost „ziua lui norocoasă”, scrie BBC News.

Mavropoulos povestește că a ajuns la poarta de îmbarcare cu două minute după ce s-a închis și nu i s-a permis să mai urce în avion. „Eram nervos că nimeni nu m-a ajutat să ajung la poarta la timp. Am văzut ultimii pasageri cum intrau în tunel. Dar acum sunt recunoscător pentru că sunt în viață”, a povestit grecul în postarea sa de pe Facebook.

După ce a ratat îmbarcarea, grecul care este reprezentantul unui ONG care se ocupă cu deșeurile, și-a făcut rezervare pentru următorul zbor care urma să ajungă la Nairobi. Dar în timp ce aștepta îmbarcarea a fost oprit de polițiști și dus la secția de poliție din aeroport.

„M-au condus către secția de poliție din aeroport. Un ofițer mi-a spus să nu protestez, ci să mă rog lui Dumnezeu pentru că sunt singurul pasager care a ratat îmbarcarea la zborul ET 302 care s-a prăbușit”, a mai spus Antonis Mavropoulos.

Bărbatul a mai spus că autoritățile etiopiene i-au verificat încă odată actele de identitate și l-au întrebat de motivul pentru care nu a mai ajuns la bordul avionului.

„Prieteni din Nairobi m-au anunțat că zborul nu a mai aterizat și nu au nicio informație despre avion. (…) Apoi mi-am dat seama că trebuie să-mi contactez familia și să le spun că am supraviețuit, deoarece am pierdut zborul. În acel timp m-am prăbușit la podea pentru că am realizat cât de norocos am fost. (…) Sunt recunoscător că trăiesc”, mai povestit el.

Duminică dimineața, un Boeing 737 MAX 8, care aparținea Ethiopian Airlines, s-a prăbușit la puțin timp de la decolarea din Addis Abeba. Toți cei 157 de oameni aflați la bord și-au pierdut viața.

