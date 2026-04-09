Cei doi sunt acuzați de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept. Totul a început pe 15 martie, atunci când polițiștii au fost sesizați printr-un apel la numărul unic de urgență 112 despre faptul că un câine a fost găsit mort, legat de un copac de pe marginea drumului, la ieșire din Caracal.

„Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat de îndată la fața locului, unde, în urma verificărilor efectuate, au identificat exemplarul canin decedat, acesta fiind legat de un arbore situat pe marginea drumului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Olt.

În urma anchetei, polițiștii au descoperit că suspecți de uciderea câinelui sunt cei doi bărbați din Caracal. Astfel, ei au fost chemați la audieri, iar apoi au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, au fost prezentați Judecătoriei Caracal cu propunere de arestare preventivă, iar instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile împotriva celor doi suspecți, ambii fiind lăsați să plece acasă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE