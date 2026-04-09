Cum arată procentele din sondaj înainte de alegerile din Ungaria

În același timp, partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, ar urma să obțină doar între 49 și 55 de locuri în Parlament, ceea ce ar marca una dintre cele mai slabe performanțe ale sale din ultimii ani.

Datele arată o diferență clară între cele două tabere. Aproximativ 48% dintre alegătorii care au drept de vot spun că ar vota cu Tisa, în timp ce doar 30% ar susține Fidesz.

Pe locurile următoare apar alte formațiuni, cu scoruri mult mai mici. Partidul „Mi Hazánk” (Patria Noastră) ar putea intra în Parlament cu 4% și ar obține 5-6 mandate. Alte partide, precum Coaliția Democratică sau Partidul Câinelui cu Două Cozi, rămân mult sub pragul necesar, cu 2% și, respectiv, 1%.

Un procent semnificativ, de aproximativ 15%, reprezintă alegători indeciși sau care spun că nu vor participa la vot.

Pe 12 aprilie au loc alegerile parlamentare din Ungaria

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie și vin într-un climat tensionat. Potrivit aceleiași surse, o parte importantă a alegătorilor se teme de posibile fraude electorale sau de intervenții externe.

Alte sondaje recente indică, de asemenea, că diferența dintre partidul lui Peter Magyar și Fidesz continuă să crească pe măsură ce se apropie ziua votului.

Agenția Median a efectuat cercetarea în ultima săptămână din februarie și pe parcursul lunii martie, prin cinci sondaje telefonice separate. În total, au fost intervievate aproximativ 5.000 de persoane, folosind trei call-center-uri diferite, pentru a asigura reprezentativitatea datelor. Sociologii atrag atenția că cifrele sunt estimări și pot varia, rezultatele finale urmând să fie cunoscute doar după vot.

