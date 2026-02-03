Incidentul grav a fost semnalat prin apel la 112, iar ISU Prahova a intervenit rapid cu o autospecială de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD de terapie intensivă. A fost chemat și elicopterul SMURD pentru a transporta una dintre victime.

„Ambele persoane erau conștiente la momentul intervenției. Una dintre victime era la sol, iar cealaltă a fost coborâtă cu ajutorul autospecialei”, au declarat reprezentanții ISU Prahova. Cei doi bărbați primesc îngrijiri medicale, urmând ca starea lor să fie evaluată pentru tratament ulterior, anunță Prahovaonline.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești investighează circumstanțele incidentului. Conform prahovainfo, bărbatul de 46 de ani a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital, iar victima de 24 de ani a fost preluată de o ambulanță SAJ și dusă la UPU Ploiești.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE