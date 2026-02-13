Mama, arestată la peste 300 km distanță

Cazul a ieșit la iveală marți, 10 februarie, în Aillevillers-et-Lyaumont, un sat cu aproximativ 1.400 de locuitori din departamentul Haute-Saône, estul Franței. Potrivit BFMTV, care citează surse apropiate anchetei și informații AFP, partenerul femeii a găsit un prim bebeluș în congelatorul casei în timp ce reorganiza aparatul electrocasnic, folosit în principal de partenera sa. Bărbatul a alertat imediat autoritățile.

La fața locului, jandarmii au descoperit și un al doilea bebeluș în același congelator.

Mama, reținută la peste 300 de kilometri distanță

Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost găsită și reținută miercuri, 11 februarie, în Boulogne-Billancourt, în apropiere de Paris. În timpul audierilor, ea a recunoscut faptele.

Procurorul a declarat într-o conferință de presă că femeia „a născut acasă”, apoi „a înfășurat nou-născuții imediat după naștere” și i-a pus „în congelatorul situat în spălătoria casei”. Potrivit procurorului, femeia nu avea antecedente penale.

Sarcini ascunse între 2011 și 2018

Detaliile din anchetă arată că femeia a indicat că sarcinile au avut loc între 2011, anul nașterii ultimului copil cunoscut, și 2018, când și-a reluat activitatea profesională. În această perioadă, ea „și-a ascuns sarcinile de familie și apropiați”.

Procurorii au explicat că femeia ar fi purtat haine largi și ar fi inventat explicații atunci când era întrebată despre modificările fizice. În timpul audierilor, aceasta „a plâns foarte des” și a spus că îi pare rău pentru copiii și familia ei, potrivit declarațiilor oficiale.

O familie cu nouă copii

Femeia are nouă copii din relații diferite iar în luna decembrie a părăsit brusc locuința, lăsând în urmă patru copii cu vârste între 14 și 20 de ani, pe tatăl lor, precum și un alt copil major provenit dintr-o altă relație.

Partenerul femeii, care a făcut descoperirea, a declarat că nu știa nimic despre aceste sarcini și că a fost „complet șocat”. Până în acest moment, împotriva lui nu au fost formulate acuzații.

Ancheta: infracțiune pedepsită cu închisoare pe viață

Parchetul a deschis o anchetă pentru „uciderea unor minori sub 15 ani”, infracțiune care, potrivit legislației franceze, poate fi pedepsită cu închisoare pe viață. Dosarul a fost preluat de parchetul din Besançon, având în vedere natura penală a faptelor.

Procurorii au solicitat plasarea femeii în arest preventiv. O autopsie este programată pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții și data aproximativă a nașterilor. Rezultatele medico-legale vor clarifica perioada exactă a deceselor și eventualele elemente suplimentare necesare anchetei.

Primarul localității a declarat că familia locuia în zonă de aproximativ 20 de ani și că „nu atrăgea atenția”. Ancheta este în desfășurare.

