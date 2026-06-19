Senzorul care poate arăta când carnea începe să se strice

Shaan Salian și Salian Surya-Silviu, elevi la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, au lucrat timp de un an la proiect, după ce familia lor a trecut printr-o situație pe care mulți cumpărători o cunosc: carnea cumpărată din supermarket era încă în termen, dar acasă, după deschiderea ambalajului, se dovedea alterată.

Ideea lor a pornit de la o întrebare simplă, dacă poți afla, înainte să desfaci ambalajul, dacă produsul este într-adevăr proaspăt?

Senzorul își schimbă culoarea când detectează amoniac

Cei doi elevi au creat un sistem care reacționează la gazele produse în timpul alterării cărnii. În principal, este vorba despre amoniac, un compus care apare pe măsură ce produsul se descompune.

„Acuma zice că e fresh, dar în prezenţa amoniacului îşi schimbă culoarea foarte rapid şi deja zice faptul că a început procesul de alterare. Şi cam în acest moment se observă faptul că e complet alterat”, au explicat elevii pentru Observator News.

Salian Surya-Silviu a povestit că au căutat indicatori de pH care să își schimbe culoarea suficient de clar încât modificarea să poată fi văzută cu ochiul liber. În final, au ales două substanțe naturale, antocianina, extrasă din varză roșie, și curcumina, extrasă din turmeric.

„Noi trebuia să găsim nişte indicatori pH care să-şi schimbe culoarea suficient de mult încât să se vadă cu ochiul liber. Am ales antocianina, care e extrasă din varza roşie, şi curcumina din turmeric”, a spus Salian Surya-Silviu.

El a explicat că, în timpul alterării, carnea produce gaze cu caracter bazic, în special amoniac, iar senzorul poate indica prospețimea cărnii în funcție de nivelul acestuia.

Senzorul nu atinge carnea

Un detaliu important al invenției este că senzorul nu intră în contact direct cu produsul. Ideea celor doi frați a fost ca acesta să fie integrat în ambalaj, astfel încât să poată urmări ce se întâmplă în interior, fără să atingă alimentul.

„Ideea noastră a fost cumva să integrăm un fel de senzor în interiorul ambalajului, fără să intre în contact cu carnea”, a explicat Shaan Salian, absolvent al clasei a XII-a.

Practic, senzorul ar putea funcționa ca un semnal vizual pentru cumpărător. Dacă își păstrează culoarea, carnea este considerată proaspătă. Dacă începe să se modifice, poate fi un indiciu că produsul nu mai este sigur pentru consum.

Au creat și o aplicație care citește schimbarea de culoare

Cei doi elevi nu s-au oprit la senzor. Au dezvoltat și un soft bazat pe o cameră web, care urmărește variațiile de culoare și poate da alerte la primele semne de alterare. Aplicația ar putea ajuta nu doar cumpărătorii, ci și comercianții. Un magazin ar putea afla mai repede când un produs se apropie de limita de prospețime și ar putea decide dacă îl vinde mai repede, îl reduce sau îl scoate de la raft.

Profesoara de chimie Lăcrămioara Popa a explicat pentru Observator News că acești senzori măsoară modificările de pH provocate de descompunerea cărnii.

„E important şi pentru comercianţi să ştie mai bine care e momentul în care ar putea să facă promoţie şi să-şi vândă produsele, nu să le arunce”, a spus profesoara.

Proiectul ChromaVer, premiat la Regeneron ISEF 2026

Proiectul celor doi frați se numește ChromaVer și a luat locul 4 la Regeneron International Science and Engineering Fair, una dintre cele mai mari competiții de știință pentru elevi de liceu. Potrivit Society for Science, finaliștii concurează pentru premii, burse și alte distincții în valoare totală de peste 7 milioane de dolari.

„Nu vine niciun premiu aşa pur şi simplu, mai ales la acest nivel, pentru că e un concurs la care au participat peste 67 de ţări, peste 2.000 de elevi”, a spus profesoara Lăcrămioara Popa pentru Observator News.

Shaan Salian nu este la prima performanță. În anul 2025, el a mai câștigat, alături de colegul său Mark Strîmbu, Premiul de Excelență și Medalia de Argint la International Science and Engineering Fest (IFEST) 2025 din Tunisia, cu proiectul lor inovator, Pickabot, un robot autonom destinat colectării deșeurilor.

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