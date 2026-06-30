Ceremonii de o amploare uriașă

Măsurile excepționale vin în urma uciderii Liderului Suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, un eveniment decretat drept un șoc geopolitic major pentru întregul Orient Mijlociu. Comisia oficială de organizare a stabilit un calendar extins pe parcursul a șase zile, menit să permită milioanelor de pelerini să își ia rămas bun, potrivit Euronews.

Procesiunile religioase și militare de o amploare uriașă vor fi găzduite succesiv de cinci dintre cele mai importante orașe din Iran. Regimul clerical intenționează să folosească acest moment nu doar ca pe o ceremonie de adio, ci și ca pe o demonstrație masivă de forță și unitate internă în fața inamicilor externi.

Khamenei a fost ucis în atacurile de deschidere americano-israeliene ale războiului, pe 28 februarie.

Sunt așteptați 20 de milioane de oameni

Calendarul oficial al ceremoniilor funerare va debuta la Teheran în zilele de sâmbătă și duminică. Primele procesiuni religioase se vor desfășura la complexul de rugăciune Mosalla, spațiul central utilizat în mod tradițional de autorități pentru adunările de stat și evenimentele de cult la scară largă.

Primarul Teheranului spune că se așteaptă la aproximativ 20 de milioane de oameni, descriind funeraliile „cea mai mare adunare din istoria orașului”.

Această locație simbolică, al cărei nume se traduce literal prin „loc de rugăciune”, are o importanță istorică majoră pentru Republica Islamică, fiind locul unde de-a lungul deceniilor au fost organizate funeraliile celor mai influente personalități politice și religioase ale regimului.

Momentul culminant

Momentul culminant al doliului național este programat pentru ziua de luni, când se va desfășura principala procesiune funerară din țară. Cortegiul se va deplasa pe un traseu extins de 10 kilometri, care va face legătura între Piața Imam Hossein și Piața Azadi, cunoscută și sub numele de Piața „Libertății”.

Acest vast perimetru public reprezintă un punct de referință cu o uriașă încărcătură simbolică pentru societatea iraniană, fiind de-a lungul timpului teatrul marilor adunări populare, de la evenimentele definitorii ale Revoluției Islamice din 1979 și până la cele mai ample mișcări de protest din istoria recentă a țării.

Pe 7 iulie, ceremonia se va muta apoi la Qom, centrul învățământului islamic șiit din Iran și cel mai important oraș seminarial din lume pentru islamul șiit duodecimalist.

Moscheea Jamkaran, la periferia orașului, este asociată cu Imamul Ascuns – Mahdi – și se numără printre cele mai importante locuri de pelerinaj din islamul șiit. Se așteaptă ca temperaturile să atingă 45 de grade Celsius.

De aici, trupul lui Khamenei Trupul va fi transferat în Irak, unde sunt planificate ceremonii la Najaf și Karbala, cele mai sfinte două orașe ale islamului șiit.

Înmormântarea va avea loc la Mashhad pe 9 iulie, cel mai sfânt oraș al Iranului și locul de naștere al lui Khamenei. Încă nu este clar dacă Mojtaba Khamenei — noul ayatollah al Iranului, care nu a apărut în public de la numirea sa în funcție — va participa la ceremonii.

Ayatollahul Ali Hosseini Khamenei, care a condus Iranul cu mână de fier în calitate de lider suprem timp de aproape 40 de ani, a murit sâmbătă, 28 februarie, la 86 de ani, ucis de atacurile lansate de Israel și SUA asupra Iranului.



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