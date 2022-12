Aceștia susțin că vehiculul lor a fost vizat „în mod intenționat”, dar că au reușit până la urmă să scape.

Un obuz „a avariat mașina, am rămas blocați sub tirul de armă înainte de a reuși să scăpăm teferi. Eu am pierdut ceva sânge, dar rana este ușoară”, a spus reporterul Claudio Locatelli, într-o înregistrare video în care apare și colegul acestuia, Niccolò Celesti.

Maledetti ruzzi!!

Ho cominciato ad appassionarmi alla causa ucraina, anche grazie a Claudio Locatelli. Il primo che ho seguito e ho sempre ringraziato per il suo lavoro. Oggi voi schifosi, gli avete sparato, consapevolmente.

Ma vi è andata male.

E lui, non mollerà mai pic.twitter.com/5qVROsGSgI — Wheat and sun ???????????? (@nakasha7899) December 20, 2022

„Dacă aș fi deschis ușa aș fi pierdut un picior sau mai rău”, mai afirmă jurnalistul, în înregistrare.

„Mașina este bine semnalizată (ca transportând jurnaliști, n.r.). Atacul împotriva noastră, având în vedere locul și dinamica, a fost intenționat”, a mai spus Claudio Locatelli.

„Tirul venea de pe malul râului, de cealaltă parte a Niprului, unde se află armata rusă”, a precizat jurnalistul italian.

Foto: captură video Wheat and sun / Twitter.com

