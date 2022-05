Între cei opt bărbați puși sub acuzare se numără cinci soldați ruși, un mercenar rus din gruparea Wagner și cei doi cetățeni bieloruși. Despre câțiva dintre acești bărbați se știe că au activat anterior în Siria. Ei sunt acuzați de crime de război – printre care tortură și ucideri – comise în localitatea Motyzhyn.

??Security Service has identified 8 ?? soldiers who committed atrocities against civilians in Kyiv Region, Motyzhyn – the family of Motyzhyn village head Olga Sukhenko, her son and husband. I wrote earlier about them. In particular: 5 servicemen, 3 Wagner Group members pic.twitter.com/gyNyx3UwqI