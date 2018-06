Doi militari își dedică timpul liber unui hobby mai puțin obișnuit: bunele maniere și eticheta la nivel de artă. Adrian și Andrei sunt ofițeri în cadrul Armatei României. Rigoarea militară i-a împins către acest domeniu. Acum țin cursuri pentru publicul larg, dar și pentru colegii lor militari. ”Vrem să ajutăm 6.000.000 de români, în maxim 25 de ani, să își (re)capete încrederea de sine, să dezvolte relații autentice și de durată cu persoanele din jurul lor și să construiască branduri personale puternice și influente”. Andrei Pop este și absolvent al celei mai vechi academii militare din Statele Unite-West Point. ”Cu toate că participasem la zeci de seminarii de etichetă, interviuri și conferințe internaționale pe parcursul celor patru ani de studii de la Academia Militară West Point din New York, am devenit cu adevărat conștient de impactul pe care îl are eticheta în construirea relațiilor cu persoanele din jurul tău abia atunci când am intrat din greșeală la o recepție unde erau profesioniști cu mult peste nivelul meu”, spune Andrei Pop.