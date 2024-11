Cu două melodii care i s-au auzit și la radio, dar și cu alte versuri care au devenit virale pe TikTok, Amme a dezvăluit că provine dintr-o familie de cântăreți de muzică populară: Mariana Baciu, bunica ei, a cântat cu Irina Loghin, Maria Ciobanu și Maria Tănase.

Dornică să câștige marele premiu, după ce a primit cuțitul din partea chefilor, Amme a dezvăluit cum a ajuns să participe în show-ul de la Antena 1.

Moștenește talentul de la tatăl ei

„Este o onoare și o bucurie pentru mine să particip la Chefi la Cuțite. Am urmărit fiecare sezon și îmi imaginam cum e să fiu acolo. Iată că dorința mi s-a împlinit. Am acceptat să particip și din rațiuni care țin de pasiunea mea pentru bucătărie, un domeniu care-mi este familiar. Pentru că ale mele doamne, mama și bunica, s-au asigurat să mă inițieze de mică în tainele gastronomiei. La noi, în special de sărbători, este un adevărat ritual gastronomic: gătim, ne pregătim, ne bucurăm. Mai mult decât atât, am să spun acum un mare secret!

Deși doamnele mele m-au inițiat în arta gătitului, talentul îl moștenesc de la tata, unul dintre cei mai dibaci bucătari amatori pe care i-am cunoscut. Așadar, abia aștept să trăiesc bucuria și emoțiile acestui show. Abia aștept să simt adrenalina și să dau cuțit în cuțit cu chefii”, a spus Amme.

La „Chefi la Cuțite”, Ana Maria Elena și-a declarat deja opțiunea de a merge în echipa lui Chef Richard Abou Zaki și a vorbit inclusiv despre soțul ei.

„Eu sunt Amme, iar pe soțul meu îl cheamă Florin și este osteopat. El este total diferit, nu are nicio treabă cu ceea ce fac eu, el a fost primul om care a crezut în mine. Înainte să cânt, am împărțit pliante, am fost ospătar, am făcut de toate și nu-mi este rușine, iar singurul om care m-a susținut, cap-coadă, a fost Florin”, a spus Amme la „Chefi la cuțite”.

Mama ei gătește rețete de la „Chefi la Cuțite”

Pasiunea lui Amme pentru gătit nu vine doar de la tatăl ei, ci este o pasiune din familie, pe care o au și mama, și bunica ei.

„Participarea mea la Chefi a fost cumva inspirată de mama mea, care se uită tot timpul la emisiune. De fiecare dată când o întreb ce mai gătește îmi spune că se inspiră de la chefi, că a ales să facă o rețetă pe care a urmărit-o acolo și așa mai departe. Cumva asta m-a inspirat, recunosc, iar acum când a auzit că m-am înscris, a fost extrem de emoționată și a zis să am grijă”, declară Amme.

