Atacul s-a produs într-un cămin pentru muncitori din zona Grombühl. Românul de 51 de ani a fost agresat de alți doi români. Cei doi suspecți, cu vârste de 25 și 32 de ani, au fost rapid identificați și arestați de poliția din Würzburg, conform publicației germane Frankische Nachrichten.

Cazul a fost preluat de către poliția din Würzburg, care investighează în detaliu circumstanțele și motivele atacului. În colaborare strânsă cu procuratura din Würzburg, suspecții au fost prezentați joi după-amiază unui judecător. Acesta a emis un mandat de arest preventiv pentru cei doi bărbați, acuzați de vătămare corporală gravă.

Poliția a confirmat această decizie, subliniind gravitatea acuzațiilor. Detaliile suplimentare ale cazului rămân sub investigație, iar autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica toate aspectele incidentului.

Tot în Germania, un șofer român de TIR a fost bătut de un coleg român care tocmai îi lovise camionul cu duba, în timp ce parca într-o zonă de odihnă.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE