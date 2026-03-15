Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 18:55, conform unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor, care precizează că în parapantă se aflau două persoane.

Pentru salvarea victimelor, autoritățile au trimis mai multe unități de intervenție: pompierii din Săcueni, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și o ambulanță SAJ Bihor, dotate cu tehnica necesară pentru asistență medicală de urgență.

Echipele de intervenție sosite la Olosig duminică seară au găsit victimele în afara parapantei, în stare critică.

Deși medicii au luptat timp de aproape o oră pentru a-i readuce la viață pe bărbatul de 52 de ani și pe tânăra de 19 ani, la scurt timp după ora 20:00, autoritățile au fost nevoite să declare decesul ambelor persoane. În acest caz, autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE