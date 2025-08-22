Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în Capitală sunt așteptate rafale de vânt de până la 70 km/h, însoțite de descărcări electrice și averse puternice, care pot aduna până la 15 l/mp de apă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis un mesaj RO-Alert către populație:

„Avertizare meteo – COD PORTOCALIU – vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torențiale ce vor acumula 10-15 l/mp, frecvente descărcări electrice. Perioada de manifestare: intre 19:20 – 20:00. Evitați deplasările și luați masuri de adăpostire și autoprotecție!”, se arată în mesajul RO-Alert.

București și Ilfov, sub cod portocaliu de vijelie și ploi torențiale. Mesaj RO-Alert: „Evitați deplasările”
Mesaj RO-Alert emis de ISUBIF.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arăta Lia Olguța Vasilescu la înceout de carieră. E de nerecunoscut! Primărița Craiovei a intrat în politică la doar 16 ani, iar la 19 deja deținea o funcție importantă în partidul lui Corneliu Vadim Tudor
Viva.ro
Cum arăta Lia Olguța Vasilescu la înceout de carieră. E de nerecunoscut! Primărița Craiovei a intrat în politică la doar 16 ani, iar la 19 deja deținea o funcție importantă în partidul lui Corneliu Vadim Tudor
În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
Unica.ro
În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
gsp
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
GSP.RO
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
GSP.RO
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Gândaci, mâncare expirată și mucegai în magazinele și restaurantele din România. ANPC a dat amenzi de peste 5 milioane de lei doar în ultima săptămână
Știri România 18:17
Gândaci, mâncare expirată și mucegai în magazinele și restaurantele din România. ANPC a dat amenzi de peste 5 milioane de lei doar în ultima săptămână
Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Anunțul MAE
Știri România 16:28
Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Anunțul MAE
Parteneri
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Adevarul.ro
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva
Fanatik.ro
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Unde vor pleca Mihai Albu și soția lui în luna de miere și cine îi însoțește. „Am ales două locații. Ne-am hotărât pe ultima sută de metri”
Stiri Mondene 17:49
Unde vor pleca Mihai Albu și soția lui în luna de miere și cine îi însoțește. „Am ales două locații. Ne-am hotărât pe ultima sută de metri”
Dovada că Maria și Marius Avram sunt împreună după finala Insula Iubirii 2025. Unde au apărut și cum i-au deconspirat fanii
Stiri Mondene 16:51
Dovada că Maria și Marius Avram sunt împreună după finala Insula Iubirii 2025. Unde au apărut și cum i-au deconspirat fanii
Parteneri
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Elle.ro
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Vă zic din experiență!" Ce a povestit tânăra
Unica.ro
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Vă zic din experiență!" Ce a povestit tânăra
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
ObservatorNews.ro
Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.ro
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Mediafax.ro
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
StirileKanalD.ro
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Wowbiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Wowbiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
Guvernul a aprobat noi modificări la pilonului II de pensii. Cum vor putea retrage românii banii
KanalD.ro
Guvernul a aprobat noi modificări la pilonului II de pensii. Cum vor putea retrage românii banii

Politic

Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Politică 16:37
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Exclusiv
Politică 15:25
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi
Fanatik.ro
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist