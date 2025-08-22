București și Ilfov, sub cod portocaliu de vijelie și ploi torențiale. Mesaj RO-Alert: „Evitați deplasările”

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în Capitală sunt așteptate rafale de vânt de până la 70 km/h, însoțite de descărcări electrice și averse puternice, care pot aduna până la 15 l/mp de apă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis un mesaj RO-Alert către populație:

„Avertizare meteo – COD PORTOCALIU – vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torențiale ce vor acumula 10-15 l/mp, frecvente descărcări electrice. Perioada de manifestare: intre 19:20 – 20:00. Evitați deplasările și luați masuri de adăpostire și autoprotecție!”, se arată în mesajul RO-Alert.

Mesaj RO-Alert emis de ISUBIF.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE