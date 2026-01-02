Cei doi bărbați erau la pescuit

Potrivit informațiilor preliminare transmise de autorități, cei doi bărbați se aflau la pescuit, folosind o barcă. În împrejurări care urmează să fie stabilite, aceștia au căzut în râul Olt.

Echipele de intervenție au reușit să recupereze și barca din apă, în timpul operațiunilor de căutare.

Intervenție amplă a pompierilor din două județe

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea, cu autospeciale, bărci cu motor și o ambulanță SMURD. De asemenea, au fost alertate echipele de scafandri din ambele județe, iar în sprijin au acționat și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță.

„Echipajele au acționat pentru căutarea și salvarea a două persoane căzute în râul Olt, în zona localității Dobroteasa”, a transmis ISU Olt.

Un bărbat a fost scos inconștient din apă

Primul bărbat, în vârstă de 65 de ani, a fost găsit rapid de echipajele de intervenție. Acesta a fost adus la mal cu semne vitale și transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din Vâlcea. Căutările au continuat pentru cea de-a doua persoană, un bărbat de 28 de ani, care a fost găsit după câteva minute, inconștient.

„Cei doi bărbați, de 65 și 28 de ani, aveau domiciliul în Argeș. Pentru pacientul de 28 de ani se aplică protocolul de resuscitare”, au precizat pompierii din Olt.

Bărbatul de 28 de ani a fost adus la mal și preluat de echipajele medicale, care au început manevrele de resuscitare la fața locului. Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.

