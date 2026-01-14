Vameșii au descoperit mai multe zeci de kilograme de droguri, pe 8 ianuarie 2026, în timpul unui control rutier în apropierea frontierei franco-spaniole.

Românii au spus că transportă marfă, dar nu aveau marfă

În localitatea Le Boulou, pe sensul Spania-Franța, vameșii au oprit o autoutilitară înmatriculată în România.

„Agenții vamali decid să controleze vehiculul, ocupat de doi cetățeni români. Șoferul declară că face un transport din Spania către Germania, fără a transporta marfă”, precizează Direcția Regională a Vămilor din Perpignan, într-un comunicat emis marți, 13 ianuarie.

Dar fără marfă? Declarația îi intrigă pe agenții vamali, care decid să inspecteze amănunțit duba. În partea din spate, ei descoperă o duzină de anvelope uzate. Suspect.

Însă și mai surprinzător este un compartiment ascuns încorporat în plafon, descoperit în urma controlului amănunțit.

88 de kilograme de canabis, descoperite sub o trapă

„La deschidere, vameșii au descoperit numeroase pungi din plastic transparent, termosigilate, care conțineau canabis. Greutatea totală a drogurilor confiscate este de 88 de kilograme”, anunță Direcția Regională a Vămilor.

După descoperire, cei doi ocupanți ai autoutilitarei au fost reținuți de vameși. În urma percheziției corporale, asupra fiecăruia dintre cei doi români au fost găsite 3.000 de euro în numerar.

Banii au fost confiscați în cadrul unei anchete pentru spălare de bani prin infracțiuni vamale. Cei doi bărbați români au fost ulterior predați biroului din Perpignan al Oficiului Antidrog (OFAST).

Cei doi români, condamnați la închisoare cu executare

Cei doi suspecți au fost prezentați luni, 12 ianuarie, în fața Tribunalului Judiciar din Perpignan, fiind găsiți vinovați.

Șoferul a fost condamnat la trei ani de închisoare, dintre care un an cu suspendare, și a fost arestat preventiv.

Românul care îl însoțea a primit o pedeapsă de 30 de luni de închisoare, dintre care 15 luni cu suspendare, de asemenea cu menținerea în detenție. Ambilor li s-a interzis intrarea pe teritoriul Franței timp de zece ani.

„Pe plan financiar, tribunalul a pronunțat o amendă vamală solidară de 155.050 de euro pentru transportul de mărfuri periculoase pentru sănătatea publică. La aceasta se adaugă amenzi pentru spălare de bani: 3.400 de euro pentru șofer și 2.245 de euro pentru pasager”, mai precizează funcționarii vamali.

Ei spun că întregul demers al acestei capturi a fost o dovadă a „vigilenței și eficienței serviciilor în lupta împotriva traficului de droguri la frontiera franco-spaniolă”.

