Șoferii din Argeș au fost filmați circulând pe segmentul de „drum închis” de pe Transfăgărășan

Poliţiştii din judeţul Argeş au început verificările după ce mai mulţi şoferi au fost surprinşi conducând pe Transfăgărăşan, pe un sector de drum închis circulaţiei. Incidentul a fost semnalat prin imagini publicate online.

Autoritățile avertizează că ignorarea semnelor rutiere care interzic accesul sau restricţionează circulaţia este considerată contravenţie şi este sancţionată conform legislaţiei în vigoare, potrivit portalului de știri News.ro.

Conducătorii auto au ignorat total indicatoarele pentru restricțiile de circulație

În imaginile publicate, se pot observa două autoturisme care trec pe lângă indicatoarele amplasate la intrarea pe Transfăgărăşan, la altitudinea de 1.285 de metri. Şoferii au ignorat semnul „drum închis”.

Persoanele care au făcut publice imaginile au adăugat comentariul: „Drum închis, dar nu pentru şmecheri”.

Argeșul se numără printre zonele aflate sub cod galben de viscol și ninsoare în zilele de Crăciun. Meteorologii au anunțat rafale de până la 70 km/h în regiunile afectate.

Polițiștii argeșeni s-au sesizat din oficiu și îi caută pe cei doi șoferi de pe Transfăgărășan

Polițiștii din Argeș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru a identifica cine sunt șoferii care au intrat pe sgmentul de drum închis de pe Transfăgărășan, ignorând restricțiile de circulație.

„Poliţiştii s-au sesizat din oficiu, în urma apariţiei unor imagini în spaţiul public, în care se observă autoturisme, ce nu aparţin unei autorităţi cu atribuţii ce permit pătrunderea pe sectorul de drum închis circulaţiei publice, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de ninsoare.

În acest sens, au fost demarate verificări pentru identificarea conducătorilor auto implicaţi şi stabilirea situaţiei de fapt, urmând ca, în funcţie de rezultatul acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun, conform prevederilor OUG 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice”, au transmis joi reprezentanţii Poliţiei Judeţene Argeş.

Polițiștii trag un semnal de alarmă pentru șoferii teribiliști în perioada sărbătorilor

Autorităţile atrag atenţia că pătrunderea pe drumurile închise circulaţiei reprezintă o încălcare a legii. De asemenea, poliţiştii rutieri din Argeş reamintesc că anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.

Şoferii sunt îndemnaţi să respecte restricţiile impuse de autorităţi, să-şi adapteze conduita de conducere la condiţiile meteo-rutiere şi să evite comportamentele care pot pune în pericol siguranţa rutieră.

