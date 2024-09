„Bună, sunt Jolana din Republica Cehă și mi-ar plăcea să împărtășesc cu voi câteva momente din călătoria noastră prin România, în această vară. Ne-am întors în România după șapte ani. Multe s-au schimbat de-a lungul timpului! Infrastructura rutieră s-a îmbunătățit, iar acum, de-a lungul drumurilor, vezi case renovate și biserici fermecătoare, îngrijite. Pe drumuri sunt mai puține căruțe și animale trase de cai. Simțim, totuși, că odată cu nivelul de trai în creștere, o parte din autenticitatea pe care ne place să o descoperim în călătoriile noastre dispare încet. Chiar și așa, România încă are farmecul ei și rămâne una din țările europene cu cele mai conservate și neatinse peisaje naturale. Ne-am bucurăt de păduri, munți, am înotat în râuri, și, spre marea mea bucurie, am avut chiar norocul să ne întâlnim cu niște urși“.., a scris în postarea pe grupul Overlanding Europe turista cehă.

FOTO: Facebook/Overlanding Europe

