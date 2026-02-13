Vloggeri români arestați în aeroport au postat 18 videoclipuri din Rusia

Cristi și Denisa au plecat în Rusia pentru aproximativ o lună, în ianuarie, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, așa cum au postat într-unul dintre vlogurile distribuite pe canalul lor de YouTube.

Cei doi români au vizitat mai multe orașe și au filmat conținut pentru canalul de pe platformă. Astfel, au încărcat pe YouTube 18 videoclipuri din Rusia.

În clipurile urcate în online, aceștia au intervievat localnici și chiar și o familie de români stabilită în Rusia, au filmat „viața la sat în Rusia”, „viața bogată a rușilor”, „Rusia pe care televiziunile nu o arată” și au postat inclusiv un calcul al tuturor cheltuielilor în cele 30 de zile în țara lui Putin.

Cei doi români au lăudat Rusia în videloclipurile postate pe YouTube

Cazul lui Cristi și al Denisei, cei doi vloggeri români arestați de FSB când au revenit în Rusia, a făcut înconjurul internetului în ultimele 24 de ore.

Cei doi au fost reținuți în aeroport deși au lăudat Federația Rusă în videoclipurile postate. Cristi și Denisa au descris Rusia într-o manieră favorabilă, subliniind aspecte precum „străzi curate” și „prețuri mici” în magazine.

Un videoclip intitulat „Asta este RUSIA pe care TELEVIZIUNILE NU VOR SĂ O VEZI!” prezintă o imagine diferită față de ce se vehiculează în media occidentală.

„Uite ce frumos este”, spune Cristi, în timp ce Denisa elogiază prețurile scăzute, omițând însă să menționeze nivelul salariilor și puterea de cumpărare a rușilor, potrivit Digi 24.

Vloggeri au vizitat și o familie de români din Rusia

În materialele lor, vloggerii au vizitat o familie de români stabilită în Ulianovsk. Gazdele au avut cuvinte de laudă pentru Rusia, numind țara „o a doua casă”.

„A fost binecuvântat să primească repede actele”, a declarat gazda despre procesul de integrare. La întrebarea dacă viața în Rusia este așa cum o prezintă televiziunile din România, răspunsul a fost categoric: „E o totală minciună… televiziunile sunt o mizerie”.

Cristi și Denisa nu și-au schimbat părere despre orașele din Rusia după ce au fost arestați

Deși experiența prin care au trecut în aeroportul din Vladivostok a fost una neplăcută și s-au ales cu interdicția de a mai intra în Rusia pentru următorii 50 de ani, vloggeri români mărturisesc că nu și-au schimbat părere despre prima vizită în Rusia.

„Noi nu ne schimbăm părere despre prima noastră vizită în Rusia. Voiam să o vizităm și înaintea războiului, așa cum voiam să vizităm și Ucraina și cum sunt și alte țări de pe această planetă, dar care nu se află poate în aceeași situație.

Am văzut patru orașe mari și nu ne-am schimbat părerea cu tot ceea ce am zis pe vloguri: că orașele sunt mari, frumoase, oamenii cu care am discutat noi erau prietenoși”, au spus ei în ultimul vlog postat pe acest subiect.

Doi vloggeri români au fost arestați de FSB în Rusia

Doi vloggeri români, Cristi și Denisa, au fost reținuți recent în Rusia imediat ce au ajuns pe aeroportul din Vladivostok. Cei doi nu erau la prima vizită în Rusia: anterior au intrat prin Moscova, au petrecut câteva zile în vestul țării și au realizat vloguri pe care le-au distribuit online.

Ulterior, au decis să călătorească și în Siberia, trecând prin China pentru a-și cumpăra haine groase și a lua biletele de avion spre Vladivostok. La sosire, au fost opriți de autoritățile ruse, reținuți timp de 12 ore și interogați intens.

Oficiali ruși le-au verificat pașapoartele, bagajele, amprentele și chiar lenjeria intimă, iar discuțiile s-au concentrat pe vizitele lor anterioare în Ucraina și Franța, precum și pe motivele pentru care au venit în Rusia. Cei doi au fost supuși unor interogatorii detaliate, fiind întrebați dacă au venit în Rusia cu scopuri politice sau pro-Ucraina.

În urma acestei proceduri, autoritățile ruse le-au impus o interdicție de a mai intra în țară pentru următorii 50 de ani.

