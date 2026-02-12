Cum au ajuns cei doi vloggeri români în Rusia

Cristi și Denisa nu erau la prima vizită în Rusia. Aceștia veniseră inițial prin Moscova, unde au fost acceptați și au reușit să intre în țară. Au petrecut aici câteva zile, au realizat și vloggurile pe care le-au distribuit în mediul online, iar apoi au decis să meargă și în Siberia.

Odată ce le-a venit această idee, au plecat din Moscova în China, iar de acolo și-au mai cumpărat câteva haine groase și au luat biletele de avion spre Vladivostok.

„Noi ne-am hotărât să intrăm din nou în Rusia pentru că am fost prima dată și am vizitat, în principal, vestul. Atunci ne gândeam că ar fi frumos să mergem și în Siberia (…) Erau sărbătorile și ne-au limitat foarte mult să mergem în Siberi din prima vizită așa că ne-am gândit să mergem în China, pentru că se termina viza în data de 16 ianuarie.

Am mers în China și am zis încă din primele zile să aplicăm pentru o nouă viză de a intra în Rusia.

Am aplicat online (…) viza a fost acceptată în patru zile și totul a funcționat bine”, au explicat cei de la In2 prin lume, în timpul vloggului.

Vloggerii români au fost arestați la scurt timp după ce au ajuns pe aeroportul din Rusia

Totul s-a schimbat radical când cei doi vloggeri au ajuns în Vladivostok. Doi creatori de conținut români au fost opriți la granița Rusiei și sancționați cu o interdicție de 50 de ani de a mai intra în această țară.

Cei doi au fost opriți, reținuți pentru 12 ore și ulterior eliberați, având posibilitate să aleagă dacă merg din Rusia spre România cu un zbor prin China sau prin Thailanda.

„A luat pașaportul, l-a scanat, s-a uitat și a chemat-o pe Natașa (…) mie mi-a zis să mă așez pe un scaun și apoi a venit ofițerul să mă ia la interogatoriu”, a povestit Denisa în vlog.

„Mi-au luat și mie pașaportul, m-au dus în aceeași sală și ne-au întrebat de ce am fost în Ucraina, de ce am venit în Rusia de două ori.

Cel mai mult îi interesa de ce am fost în Ucraina de două ori și de ce noi venim din România, din Franța, ca vloggeri să vizităm Rusia (…) Insinuau că noi suntem pro-ucraineni și am venit în Rusia cu alte scopuri”, au mai spus aceștia în videoclipul încărcat pe YouTube.

Motivele invocate de autoritățile ruse când le-au blocat accesul celor doi vloggeri români

Motivul invocat de oficialii ruși pentru această măsură extremă a fost că influencerii vizitaseră anterior Ucraina și Franța. Controalele stricte au mai inclus interogatorii intense, verificarea bagajelor și chiar a lenjeriei intime, precum și colectarea amprentelor.

„Ți-au aprobat viza pe banii tăi. Înțelegem că nu e vina noastră că am vrut să mergem în Rusia, dar ei au acceptat-o, știind că înainte de aprobare fac verificări ample.

Nimeni nu primește viză fără ca autoritățile să știe exact unde ai fost”, au povestit creatorii pe canalul lor, In2 prin lume.

Vloggerii români au primit o interdicție și nu au voie să se întoarcă în Rusia 50 de ani

La final, Mihai și Denisa s-au ales cu o interdicție și nu au voie să se mai întoarcă în Rusia timp de 50 de ani.

Cei doi vloggeri au mai povestit pe YouTube că autoritățile din Federația Rusă le-au întocmit și un dosar cu fotografii, toate datele personale și amprente.

După ore de reținere, autoritățile le-au oferit doar două opțiuni: să cumpere bilete de avion spre China sau Thailanda, acoperind costurile din propriul buzunar. Incidentul a fost descris ca fiind umilitor, mai ales că influencerii au fost taxați pentru vizele pe care nu le-au putut folosi.

În urmă cu un an, un alt vlogger român a dorit să meargă în Siberia. Cosmin Crăciun nu a întâmpinat probleme la graniță. Vloggerul român a reușit să traverseze Siberia cu un Duster nou și a ajuns în Yakutsk, cel mai rece oraș din lume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE