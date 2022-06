Doi voluntari americani care luptau în Ucraina și au fost dați dispăruți au apărut la televiziunea publică rusă

Preşedintele american Joe Biden a declarat vineri presei că nu ştia unde se află cei doi bărbaţi, doi foşti militari americani despre care rudele nu aveau veşti de săptămâna trecută, adăugând: „Americani nu ar trebui să meargă în Ucraina”.

Departamentul de Stat al SUA a raportat, de asemenea, informaţii despre dispariţia „în ultimele săptămâni” a unui al treilea cetăţean american.

Vineri seară, jurnalistul rus Roman Kosarev, care lucrează cu postul de televiziune public RT, a publicat pe Telegram un videoclip cu Drueke care vorbea în faţa camerei. „Mamă, vreau să-ţi spun că sunt în viaţă şi sper să mă întorc acasă pe cât de repede pot”, a spus Alexander Drueke, aşezat la un birou.

„Iubeşte-l pe Diesel pentru mine, te iubesc”, a adăugat el, făcând cu ochiul. Potrivit mass-media americane, Diesel este numele câinelui său.

For Americans thinking of coming to fight in Ukraine captured Alexander Drueke says “Dont” pic.twitter.com/CvBkDTf6jZ

Postul Telegram oficial al RT a difuzat şi un videoclip cu Huynh, în care explică faptul că a fost implicat, ca şi Alexander Drueke, „într-o luptă cu trupele ruse” în apropiere de Harkov (estul Ucrainei).

„Forţele ruse au preluat poziţiile noastre. Am fost obligaţi să ne retragem”, adaugă Andy Huynh. După ce s-au ascuns mai multe ore, cei doi bărbaţi s-au predat forţelor ruse, afirmă el.

?️Russian media released a video confirming the capture of two US volunteers. The unit lost contact with them a week ago, during a Russian attack north of Kharkiv. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/KqReq3UHq3