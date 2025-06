Numai că există și o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care echivalează funcția de președinte de partid cu cea de funcționar public, iar condiția pentru ca o persoană să fie funcționar public este să aibă cetățenie română, adică fix ce nu are Fritz.

„Sunt cetățean european cu domiciliu în România și am dreptul, potrivit legii partidelor politice, să fiu membru al unui partid politic, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Sunt și președinte al USR Timiș de 4 ani și vicepreședinte USR de un an, am trecut prin alegerile locale unde candidatura mea a fost contestată cu nenumărate argumente. Am câștigat și în instanță și Primăria Timișoara”, a spus Dominic Fritz pentru g4media.ro.

„Decizia ICCJ pe care o văd folosită în spațiul public asimilează funcția de președinte de partid cu cea de funcționar public, într-un caz penal pentru cazurile penale. Adică dacă un președinte de partid fură, el va fi anchetat și judecat ca funcționar public. Atât, această nu este o normă generală care m-ar împiedica să candidez”, a adăugat el.

Fritz, care este primar în Timișoara, și-a depus dosarul pentru a obține cetățenia română în iulie 2024, dar autoritățile române au considerat că nu îndeplinește condițiile, însă nu au oferit niciodată vreo explicație, iar Fritz a refuzat să vorbească despre acest lucru.

Recomandări Vladimir Kara-Murza, disident rus: „După ce regimul Putin va cădea, Rusia va avea nevoie de experiența României privind trecerea de la dictatură la democrație” INTERVIU

Totuși, potrivit Ziua de Vest, există suspiciunea că refuzul acordării cetățeniei a fost cauzat de posibila apartenență a lui Dominic Fritz la anumite structuri străine.

9 persoane au fost validate marți, 3 iunie, de Comisia Electorală pentru a candida la președinția USR, formațiune condusă acum interimar de Dominic Fritz.

Potrivit informațiilor Libertatea, Dominic Fritz, care acum este șef interimar, este marele favorit să fie ales președinte plin al USR luna viitoare.