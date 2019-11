De Răzvan Mihalașcu,

Noua legislație a fost aprobată săptămâna trecută în unanimitate în Senat și doar cu un vot împotrivă în Camera Reprezentanților. Actul normativ prevede că Departamentul de Stat trebuie să certifice anual dacă Kong Kong-ul păstrează suficientă autonomie pentru a justifica acordul special încheiat cu SUA care au ajutat insula să-și mențină poziția de centru financiar mondial. De asemenea, în lege sunt stipulate sancțiuni în cazul încălcării drepturilor omului, conform Agerpres.

Donald Trump a declarat că a semnat legea „din respect față de președintele chinez Xi (Jinping) și față de oamenii din Hong Kong”

Ministerul chinez de Externe a anunțat că Beijingul va lua „măsuri ferme de contracarare” și a acuzat Statele Unite de „intenții sinistre”.

„Sfătuim SUA să nu acţioneze arbitrar; în caz contrar, China va contracara cu hotărâre şi toate consecinţele ce vor apărea trebuie să fie suportate de Statele Unite”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing.

China a denunţat aceste legi ca pe o ingerinţă brutală în afacerile sale interne şi o încălcare a dreptului internaţional.

Cu toate acestea, Donald Trump vrea să ajungă la un acord cu autoritățile chineze pentru a pune capăt războiului comercial dintre SUA și China.

Reacția Guvernului de la Kong Kong după ce Trump a semnat o lege pentru susținerea protestatarilor

De asemenea, Guvernul din Kong Kong a reacționat, precizând că legea promulgată de Trump va transmite un mesaj greșit și nu va duce la detensionarea situației.

În schimb, unul dintre liderii protestatarilor din Kong Kong, Joshua Wong, a afirmat că legea americană este „o realizare remarcabilă” pentru „toți cetățenii din Kong Kong”.

Un al doilea proiect de lege aprobat de Congres şi semnat de preşedintele Trump, interzice exportul către poliţia din Hong Kong de muniţie utilizate în controlul mulţimilor, precum gaze lacrimogene, spray-uri cu piper, gloanţe de cauciuc şi pistoale cu electroşoc.

„Am semnat aceste proiecte de lege din respect pentru preşedintele Xi, China şi pentru oamenii din Hong Kong. Ele sunt adoptate în speranţa că liderii şi reprezentanţii din China şi Hong Kong vor putea să rezolve pe cale amiabilă diferendele lor, care să conducă la pace şi prosperitate pe termen lung pentru toţi”, se arată într-o declaraţie a președintelui american Donald Trump.

Ce prevede legea pentru susținerea protestatarilor din Kong Kong

Proiectul legislativ a fost introdus în dezbatere în luna iunie, la scurt timp după izbucnirea protestelor din Kong Kong, și a fost aprobat luna trecută de Camera Reprezentanților.

Legea prevede că „Kong Kong face parte din China, însă beneficiază o legislație și de un sistem economic diferit. Va fi realizată o verificare anuală pentru a evalua dacă autoritățile din China au încălcat drepturile civile din Kong Kong și statul de drept, protejate prin Constituția Kong Kong-ului”.

Prin statutul special de care beneficiază, Kong Kong-ul nu este afectat de sancțiunile pe care Statele Unite le-au impus Chinei.

De asemenea, legea prevede că Washington-ul permite cetățenilor din Kong Kong să obțină viza pentru Statele Unite, chiar dacă au fost arestați pentru participare la proteste, notează BBC.

De ce au loc proteste în Kong Kong

Proteste de amploare au izbucnit în Kong Kong în luna iunie, ca urmare a unui proiect legislativ ce permite extrădarea în China a suspecților economici sau politici. Deși actul normativ a fost anulat, oamenii ies în continuare în stradă în favoarea democrației.

Manifestațiile au degenerat însă în violențe. Protestatarii s-au ciocnit cu forțele de ordine, care au ripostat chiar și cu focuri de armă.

Duminică au avut loc alegeri locale în Kong Kong care au fost câștigat de mișcarea pro-democrație.

