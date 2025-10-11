Vârsta cardiacă a lui Trump este cu 14 ani mai mică decât vârsta sa reală

Președintele Donald Trump „se bucură în continuare de o sănătate excepțională” după ce a fost supus vineri unui „examen medical semestrial”, relatează New York Post.

Liderul de la Casa Albă a primit un certificat medical care atestă că este sănătos, după ce a efectuat imagistică avansată, teste de laborator și evaluări preventive de sănătate cu o echipă de specialiști care au constatat că vârsta cardiacă a acestuia este „cu 14 ani mai mică decât vârsta sa reală” de 79 de ani.

„Preşedintele Donald Trump continuă să se bucure de o sănătate excepţională, cu performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice bune”, se arată în buletinul medical al preşedintelui american semnat de medicul Sean Barbabella.

Analizele de sânge ale președintelui au fost „excepționale”

Președintele a primit, de asemenea, mai multe vaccinuri, inclusiv vaccinul anual împotriva gripei și un rapel împotriva COVID-19, înainte de călătoria sa în Orientul Mijlociu, a menționat medicul.

Analizele de sânge ale lui Trump au fost „excepționale”, arătând „parametri metabolici, hematologici și cardiaci stabili”, a spus dr. Sean Barbabella.

Trump a făcut un control medical și în aprilie

Raportul medical vine la șase luni distanță de la un alt examen medical efectuat de Trump. În aprilie, în urma controlului, s-a constatat că președintele era „pe deplin apt” să îndeplinească funcția de comandant suprem și se bucura de „o sănătate cognitivă și fizică excelentă” – invocând stilul său de viață activ și „victoriile frecvente în competițiile de golf”.

Trump, la acea vreme, s-a lăudat și în fața reporterilor că a trecut cu brio un test cognitiv. Trei luni mai târziu, în iulie, republicanul a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, o problemă de circulație sanguină, după ce s-a observat o „umflătură ușoară” la nivelul picioarelor.

Afecțiunea, frecventă în rândul persoanelor sedentare, determină umplerea venelor cu sânge, împiedicând revenirea acestuia la inimă. Experții medicali spun că tratamentele obișnuite pentru insuficiența venoasă cronică includ purtarea ciorapilor de compresie și creșterea exercițiilor fizice pentru a îmbunătăți fluxul sanguin.

