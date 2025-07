Ce ar putea ascunde machiajul de pe mâna lui Trump

Experți medicali au analizat imaginile video și și-au împărtășit opiniile cu Daily Mail, fără a-l examina personal pe președinte.

„Cel mai probabil, are o vânătaie pe mână și încearcă să o ascundă”, a declarat pentru Daily Mail Dr. Boback Berookhim, urolog din New York.

„Ar putea fi de la o recoltare de sânge, o mușcătură de insectă sau posibil de la lovirea mâinii de ceva”, a mai explicat medicul.

Acea mică umflătură după o recoltare de sânge este o reacție histaminică minoră la microtraumatismul acului. De obicei, dispare în câteva ore, dar poate duce la vânătăi mai vizibile la adulții în vârstă, din cauza vaselor de sânge mai subțiri și mai rigide.

Scrolling Getty and couldn't help but notice this photo of a huge bruise on Trump's hand today pic.twitter.com/LY9LFypsFF — Aaron Rupar (@atrupar) February 25, 2025

Reacția Casei Albe după apariția imaginii cu mâna machiată a lui Trump

„Președintele Trump este un om al poporului și se întâlnește cu mai mulți americani și le strânge mâinile zilnic decât orice alt președinte din istorie”, a afirmat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt într-o declarație pentru Daily Mail.

Recomandări Foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, „înfundați” chiar de intermediarul care le racola clienții: „Te-au primit oamenii, îți închideau dosarul!”

Totuși, Dr. Neal Patel, medic de familie din California, consideră că strângerea prea multor mâini este puțin probabilă ca explicație. El a menționat că președintele a mai avut astfel de umflături în trecut.

Posibile explicații medicale ale vânătăii de pe mâna lui Trump

Dr. Stuart Fischer, internist din New York, a subliniat anterior că fragilitatea pielii este relevantă în special pentru Trump, care la 79 de ani este al doilea cel mai în vârstă comandant suprem din istoria Statelor Unite ale Americii.

La această vârstă, pielea devine mai vulnerabilă la vânătăile adânci care apar adesea după lovituri minore sau proceduri medicale de rutină.

Trump hand bruise can no longer be masked by makeup, persists for 2 months...



A persistent bruise on Donald Trump's right hand has reignited concerns about his health, despite a recent medical report declaring him in 'excellent' condition. pic.twitter.com/wswbXTG4jT — Rifnote (@viarifnote) April 24, 2025

Dr. Patel a adăugat că vânătăile după o simplă recoltare de sânge ar fi complet de așteptat la cineva de vârsta lui Trump și sunt mult mai frecvente la vârstnici.

„Ar putea fi un simplu control medical de rutină”, a remarcat Dr. Berookhim. „Poate că urmează tratamente care necesită monitorizare sau poate a avut vreo plângere și au vrut să investigheze mai departe”

Recomandări Restructurare la Guvernul Bolojan: apar un Departament de Digitalizare și un director de HR extern. Răspuns pentru angajați: „Ce nu înțelegeți?”

Istoricul medical al lui Donald Trump

Trump a declarat că „s-a descurcat bine” la examenul medical din aprilie de la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, unde a fost supus unor teste extensive, inclusiv o evaluare cognitivă.

Examenul, efectuat de noul său medic Dr. Sean Barbabella, a durat aproape cinci ore.

EXCLUSIVE: Doanld Trump could have had an IV drip inserted in recent days following the reappearance of a strange bruise on his hand, a doctor has said.https://t.co/qmUGNB8MqD pic.twitter.com/BRkAq3tLuP — Daily Star (@dailystar) April 16, 2025

Trump are un istoric de rapoarte medicale optimiste, inclusiv un presupus scor perfect la un test cognitiv în 2018.

Totuși, rămân întrebări despre greutatea sa (111 kg la ultimul control) și vânătăile ocazionale vizibile pe mână, pe care asistenții le-au atribuit în mod repetat strângerilor viguroase de mână.