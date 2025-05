Trump acuză instigare la asasinat

Mesajul controversat postat de James Comey a stârnit un val de reacții dure. Trump susține: „Și un copil știa ce înseamnă”, a spus Trump într-un interviu acordat Fox News, de la Abu Dhabi, unde încheia o vizită în Orientul Mijlociu.

Mesajul format din scoici postat de James Comey pe Instagram care, ulterior, a fost șters. Foto: Mario / X

„Dacă ești director FBI și nu știi ce înseamnă, atunci chiar ceva nu merge bine. A fost un apel clar la asasinat”, a spus Trump.

Ce înseamnă numerele „8647” și de ce au stârnit suspiciuni

Numărul 86 este un cod folosit în argoul american pentru a spune „scapă de ceva” sau „elimină”. De exemplu, poate însemna să dai afară pe cineva dintr-un local. Numărul 47 a fost interpretat de susținătorii lui Trump ca o referință la el, al 47-lea președinte al SUA (după Joe Biden, cel de-al 46-lea).

Recomandări Nicușor Dan este noul președinte al României. Rezultate finale alegeri prezidentiale 2025, conform BEC

Comey a postat fotografia cu scoici spunând că e o „formă cool” găsită în timpul unei plimbări pe plajă, dar a șters postarea după ce a atras atenția oficialilor și susținătorilor lui Trump. El a explicat că nu a realizat că numerele ar putea avea o conotație violentă și că nu susține niciun fel de violență.

Securitatea președintelui, în prim-plan

Serviciul Secret, responsabil cu protecția președintelui american, a deschis o anchetă pentru a evalua dacă fotografia postată de Comey reprezintă o amenințare. Kristi Noem, secretar în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă, a confirmat investigația pe rețelele de socializare.

Today, federal agents from @SecretService interviewed disgraced former FBI Director Comey regarding a social media post calling for the assassination of President Trump.



I will continue to take all measures necessary to ensure the protection of @POTUS Trump. This is an ongoing… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 16, 2025

„Fostul director FBI a chemat la asasinarea președintelui Trump. DHS și Serviciul Secret investighează și vor răspunde adecvat”, a scris Noem pe X (fost Twitter).

Reacții dure din politica americană

Tulsi Gabbard, fost director de informații naționale și membră a Congresului, a spus că nu crede în scuzele lui Comey.

Recomandări Discursul victoriei ținut de Nicușor Dan, după ce matematic a devenit președintele ales al României

„El a lansat un apel la uciderea președintelui SUA. Trebuie tras la răspundere pe deplin”, a scris Gabbard.

James Comey just issued a call to action to murder the President of the United States.



As a former FBI Director and someone who spent most of his career prosecuting mobsters and gangsters, he knew exactly what he was doing and must be held accountable under the full force of the… pic.twitter.com/zvbu5Vf0zg — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) May 16, 2025

Aceasta a mai declarat pentru Fox News că „pericolul acestui mesaj nu trebuie subestimat” și a cerut ca justiția să intervină rapid.

Alegeri Prezidențiale – turul 2 – rezultatele finale BEC pentru președinția României!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Reacția USR după ce Nicușor Dan a câștigat turul doi al alegerilor prezidențiale 2025. Planul lui Dominic Fritz pentru România

Urmărește-ne pe Google News