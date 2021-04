„Mă gândesc foarte serios la acest lucru. Mai mult decât serios”, a declarat Trump în timpul interviului acordat jurnalistului Sean Hannity. Primul după plecarea sa de la Casa Albă, la sfârşitul lui ianuarie.

Fostul președinte american a precizat că alegerile prezidenţiale au loc „peste mult timp”, dar până atunci s-a arătat dispus să se implice în

campania candidaților republicani la alegerile intermediare din 2022.

„Este foarte important să avem oamenii potriviți în Senat, în Cameră”, a declarat Trump, convins că „aproape toată lumea pe care o susțin câștigă”.

Întrebat ce îi lipsește cel mai mult în cele trei luni de la plecarea de la Casa Albă, Donald Trump a răspuns: „Cel mai mult îmi este dor să ajut oamenii”.

„De aceea am făcut-o. Uite, asta a fost foarte traumatizant. Am avut o viață grozavă, o companie grozavă, afaceri minunate, fără probleme și acum tot ce fac este că oamenii merg după tine. Este incorect, este oribil, dar știi ce? Mi-a plăcut să fac asta pentru că am ajutat oamenii. Și i-am ajutat mai mult decât orice președinte”, susține Trump.

Miliardarul consideră că are mai mult popularitate acum decât înaintea alegerilor pierdute în fața lui Joe Biden.

„Din punct de vedere juridic, nu vreau să vorbesc despre asta. Este încă prea devreme”, s-a eschivat Donald Trump.

Fostul președinte al SUA este acuzat că și-a „incitat” susținătorii să invadeze clădirea Congresului, ceea ce a dus la asaltul asupra Capitoliului, pe 6 ianuarie, când aleșii au certificat victoria lui Biden la alegerile prezidențiale.



Citeşte şi:

REPORTAJ. Vaccinare în miez de noapte, la Timișoara. „M-am gândit și că va fi mai puțină lume și voiam neapărat să prind Pfizer”

Documentul care dezvăluie amploarea manevrelor Rusiei: mobilizare fără precedent lângă Ucraina, exerciții navale pe 27% din suprafața Mării Negre

Cine este Gelu Puiu, secretarul de stat care a demisionat din Ministerul Mediului după dezvăluirea Recorder

PARTENERI - GSP.RO Cel mai dur atac la Super Liga Europei: „Lumea moare și ei vor doar bani. Să-și bage în fund toate milioanele!”

Playtech.ro Bărbat din Târgu Jiu, mort după vaccinarea cu AstraZeneca. Ce au descoperit medicii în trupul lui

Observatornews.ro Imagini cu crima între migranți de la Timișoara. Agresorul a scos cuțitul și s-a năpustit asupra victimei, când a ajuns în dreptul ei

HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2021. Săgetătorii au multe îndoieli și griji legate de muncă, dar și de starea de sănătate

Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. VIDEO

Telekomsport Europa, zguduită de o decizie anunţată oficial azi-noapte. Boris Johnson şi Emmanuel Macron, reacţii tranşante