„Este puternic descurajator”

„Dacă cineva omoară pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este puternic descurajator”, a afirmat preşedintele SUA cu prilejul unui consiliu de miniştri la Casa Albă. „Aceasta este o măsură preventivă foarte puternică. Toți cei care au auzit-o sunt de acord cu ea. Nu știu dacă suntem pregătiți pentru asta în această țară, dar nu avem de ales.,” a explicat preșdintele SUA.

Administraţia Trump va putea cere sentinţa capitală în cazurile de crimă ce pot fi instrumentate la nivel federal, nu şi în cele la nivel local.

Însă preşedintele republican ar putea încerca să modifice legislaţia în vigoare în Capitală, un bastion tradiţional al democraţilor. Washington D.C. nu face parte din niciun stat şi dispune de un statut aparte, Congresul având dreptul de a supraveghea administrarea oraşului.

Garda Națională, pe străzile capitalei SUA

În 1992, după asasinarea unui asistent parlamentar, Congresul a impus un referendum vizând reintroducerea pedepsei capitale la Washington, dar două treimi dintre locuitori au votat împotrivă.

După revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a semnat un ordin executiv vizând extinderea utilizării acestei pedepse „pentru crimele cele mai odioase”, şi le-a dat instrucţiuni procurorilor federali să întocmească astfel de rechizitorii mai frecvent.

Declaraţia de marţi a preşedintelui se înscrie în campania sa de a lua sub control menţinerea ordinii la Washington, oraş pe care îl consideră „invadat de bande violente”. Astfel, Trump a ordonat desfăşurarea de soldaţi ai Gărzii Naţionale, unii dintre ei purtând acum arme pe străzile capitalei.

Abolită în 23 din cele 50 de state

El i-a cerut luni ministrului Apărării, Pete Hegseth, să înfiinţeze o unitate specială în interiorul Gărzii Naţionale, „responsabilă cu asigurarea ordinii şi securităţii în capitala ţării”, şi a anunţat recrutarea de poliţişti şi procurori suplimentari la Washington.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane, iar alte trei – California, Oregon şi Pennsylvania – au instituit moratorii.

Trei state – Arizona, Ohio şi Tennessee – suspendaseră execuţiile, dar şi-au anunţat intenţia de a le relua. 

Donald Trump susține ferm pedeapsa cu moartea

Donald Trump (78 de ani) susține ferm pedeapsa cu moartea. El o consideră un mijloc important de protejare a familiilor americane împotriva „violatorilor, criminalilor și monștrilor violenți”.

Totuși, Statele Unite se confruntă cu probleme legate de metodele de execuție. Există injecția letală și scaunul electric, dar, mai nou, se experimentează și metodele cu azot. În acest caz, azotul este pompat într-o mască facială – deținutul moare prin asfixiere.

În același timp, revine o metodă considerată demodată: moartea prin pluton de execuție. La mijlocul lunii martie, în statul Carolina de Sud, o echipă formată din trei persoane a fost mobilizată pentru a executa un deținut. A fost prima execuție de acest tip în Statele Unite în ultimii 15 ani.

