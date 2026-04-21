Trump cere liderilor iranieni eliberarea unor femei

Donald Trump a subliniat că acest gest ar constitui un „început excelent” pentru dialogul diplomatic, făcând totodată un apel ferm către autoritățile de la Teheran să nu le supună pe acestea niciunui abuz.

„Către liderii iranieni, care vor purta în curând negocieri cu reprezentanții mei: aș aprecia foarte mult eliberarea acestor femei. Sunt sigur că vor respecta gestul dumneavoastră. Vă rog să nu le faceți niciun rău! Ar fi un început excelent pentru negocierile noastre!!! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a precizat președintele Donald Trump, distribuind postarea publicată inițial de comentatorul american pro-israelian Eyal Yakoby, care a declarat că Iranul este pregătit să execute opt femei.

Postarea lui Yakoby spunea că Iranul „se pregătește să spânzure opt femei” și includea fotografii cu femeile despre care se presupune că riscă să fie executate. 

Trump, despre prelungirea armistițiului cu Iranul

Președintele Trump a afirmat, potrivit CBS News, că se așteaptă să „ajungă la un acord excelent” cu Iranul pentru a pune capăt războiului, susținând că Teheranul „nu are de ales” decât să se alăture unei noi runde de negocieri de pace, în ciuda faptului că regimul insistă că nu are intenția de a participa la negocierile din Pakistan din această săptămână.

Iranul a respins cererile lui Trump de a accepta condițiile SUA pentru un acord de pace, insistând că nu va negocia sub amenințare, în timp ce ambele părți se acuză reciproc de încălcarea termenilor armistițiului care, potrivit președintelui Trump, va expira miercuri.

Donald Trump s-a arătat marți puțin dispus să prelungească armistițiul dintre SUA și Iran dincolo de noul termen limită, stabilit pentru mâine seară. „Nu vreau să fac asta”, a declarat Trump la televiziunea CNBC.

„Nu avem atât de mult timp, pentru că, până când ambele părți vor ajunge acolo, după cum știți, tocmai au primit undă verde să meargă mai departe – ceea ce știam că vor face oricum – nu cred că au avut de ales. Trebuie să negocieze.”, a mai adăugat el.

Când a fost întrebat despre impactul amenințării sale de a bombarda poduri și centrale electrice din Iran, Trump a subliniat că acest lucru i-ar afecta pe iranieni din punct de vedere militar. „Nu este alegerea mea, dar îi va afecta și pe ei. Îi va afecta din punct de vedere militar. Ei folosesc podurile pentru transportul armelor și al rachetelor”, a spus Trump.

Negocieri cruciale cu Iranul conduse de JD Vance

Se așteaptă ca JD Vance, vicepreședintele SUA, să conducă echipa de negociatori americani la discuțiile din Islamabad, capitala Pakistanului. Momentul plecării lor din Washington pentru aceste întâlniri nu a fost confirmat, pe fondul incertitudinii privind participarea Iranului.

Procesul este blocat de trei puncte de tensiune majoră: disputa asupra uraniului, SUA cerând transferul stocurilor de 60% în schimbul deblocării a 20 de miliarde de dolari; durata suspendării programului nuclear, unde Teheranul acceptă doar 5 ani față de cei 20 solicitați de Washington; respectiv criza din Strâmtoarea Ormuz, unde restricțiile maritime și atacurile recente asupra navelor subminează eforturile de de-escaladare.

Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
