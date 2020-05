De Mihai Toma,

”Sunt locuri esențiale care furnizează servicii esențiale”, a transmis liderul de la Washington la un eveniment dedicat veteranilor vineri, 22 mai. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor vor stabili un ghid de măsuri de siguranță.

”Voi corecta această nedreptate”

”Unii guvernatori au considerat esențiale magazinele de băuturi alcoolice și clinicile pentru avorturi, dar au omis bisericile și alte lăcașuri de cult. Nu e normal. Așa că voi corecta această nedreptate și voi numi casele de cult esențiale”, a transmis Trump, citat de NBC News.

NEW: President Trump declares his view that houses of worship should now be “essential,” and calls on governors to open them “right now.” pic.twitter.com/2nnyu5KcNF — MSNBC (@MSNBC) May 22, 2020

Declarațiile președintelui Trump vin după ce Chicago, de exemplu, a început să amendeze bisericile pentru că organizează slujbe religioase și nu se supun ordinelor de izolare la domiciliu emise de guvernatorul J.B. Pritzker.

”Guvernanții trebuie să să permită deschiderea acestor locuri esențiale foarte importante ale credinței chiar acum, în acest weekend. Dacă nu o fac, îi voi înlocui”, a conchis Trump.

Peste 1.58 milioane de cazuri și cel puțin 95.052 de decese cauzate de coronavirus au fost confirmate până în prezent în Statele Unite, conform datelor de la Johns Hopkins University.

Citeşte şi:

Veste bună: pacienții reconfirmați pozitivi cu COVID-19 după vindecare nu dezvoltă simptome și probabil nu infectează la rândul lor

Bătrână dezbrăcată, bătută și umilită de o femeie. Poliția face verificări după ce imagini cu incidentul șocant au apărut online

Ministrul Sănătății spune că relaxările trebuie să vină treptat. Când se deschid terasele și plajele

GSP.RO Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a ajuns de nerecunoscut. „Foarte rău arăți!” Imaginile recente cu Diana Munteanu

HOROSCOP Horoscop 23 mai 2020. Taurii au nevoie de cooperarea celor din anturajul apropiat