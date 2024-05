Donald Trump a devenit joi, 30 mai, primul fost președinte al SUA condamnat penal, iar cu alegerile prezidențiale programate peste mai puțin de jumătate de an, în care el speră să obțină un nou mandat la Casa Albă, apare o întrebare arzătoare: cât va conta verdictul de joi în ochii votanților. The Guardian, BBC și The New York Times au analizat acest subiect.