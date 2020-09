Vizita surpriză a şefului statului la spitalul militar Walter Reed a provocat la acea vreme speculaţii cu privire la starea sa de sănătate, speculaţii dezminţite de medicul de la Casa Albă.

Într-o carte publicată marţi, un jurnalist de la New York Times afirmă că în timpul acestei vizite medicale, vicepreşedintele Mike Pence, primul în ordinea succesiunii la preşedinţie, ”era pregătit” în cazul în care Donald Trump ”avea nevoie de anestezie pentru o intervenţie”.

Aceste dezvăluiri au provocat o serie de zvonuri pe reţelele sociale despre presupuse accidente vasculare cerebrale suferite de preşedintele SUA, dar care nu sunt menţionate în cartea jurnalistului.

”Fake News”

”Nu încetează niciodată! Acum încearcă să spună că preşedintele vostru preferat a fost la spitalul Walter Reed pentru că a suferit o serie de mici accidente vasculare cerebrale”, a scris Trump pe Twitter, susţinând că a fost victima unor ştiri false.

Mike Pence was never put on standby, & there were no mini-strokes. This is just more Fake News by @CNN, a phony story. The reason for the visit to Walter Reed, together with the full press pool, was to complete my yearly physical. Short visit, then returned (with press) to W.H... https://t.co/GUVdbJRvqD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

