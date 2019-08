Donald Trump a făcut presiuni asupra fratelui său mai mare, Fred, pentru ca acesta să se ocupe de afacerile familiei, deși își dorea să devină pilot.

Fred, fratele actualului președinte al Statelor Unite, a murit în anul 1981, la vârsta de 43 de ani, din cauza problemelor pe care le avea cu alcoolul.

„Regret că am pus presiune pe el… Afacerile familiei erau ceva de care el nu a vrut să se ocupe niciodată. Nu era pentru el. Cred că greșeala pe care am comis-o a fost să presupun că tutror le-ar fi plăcut asta. Aceasta a fost cea mai mare greșșeală… ce iubea cel mai mult era să piloteze avioane”, a afirmat Donald Trump, potrivit The Washington Post.

Fratele lui Donald Trump visa să ajungă pilot la compania TWA.

