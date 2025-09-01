Trump spune că se simte foarte bine

„Mă simt mai bine ca niciodată”, a scris, duminică seara, Donald Trump pe platforma sa, Truth Social.

Președintele Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a postat acest mesaj în timp ce a distribuit postarea lui Rogan Michael John O’Handley, mai cunoscut sub numele de DC Draino, un comentator politic american de extremă dreapta, influencer și fost avocat specializat în divertisment.

„Joe Biden petrecea mai multe zile fără nicio apariție publică, iar presa spunea că este «deștept» și «în topul carierei sale». Între timp, purta scutece și dormea”, scrie DC Draino.

„Președintele Trump lucrează în public mai multe ore decât orice alt președinte al SUA din istoria SUA, iar presa intră în panică dacă dispare timp de 24 de ore. Dublu standard comic”, a mai adăugat el.

Din ce cauză au apărut zvonurile privind moartea sa

Teoriile conspirației despre moartea sa au fost alimentate de agenda goală, din weekend, a președintelui și de cele câteva zile de absenţă din public. La aceste zvonuri au contribuit și unele declaraţii ale vicepreşedintelui american J. D. Vance, care au fost interpretate diferit.

„Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi va realiza lucruri măreţe pentru poporul american. Iar, dacă, Doamne fereşte, există o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o formare mai bună pe teren decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a declarat JD Vance.

De asemenea, unele îngrijorări cu privire la starea sănătăţii lui Donald Trump au apărut și în urma publicării unor imagini cu mâinille lui Trump înnegrite de echimoze. Casa Albă a respins aceste îngrijorări.

Președintele a fost văzut în compania nepoatei sale

Donald Trump a fost văzut sâmbătă dimineața, pe peluza sudică a Casei Albe, urcând într-un vehicul cu nepoata sa, Kai. El a fost văzut îndreptându-se spre un teren de golf cu nepoata sa, spulberând zvonurile despre moartea sa.

Apariția sa a avut loc după ce au circulat online zvonuri care susțineau că Trump era bolnav sau chiar murise – hashtagul „#whereitrump” devenind viral vineri.

Speculațiile s-au întețit după ce mai mulți reporteri de la Casa Albă au remarcat că președintele nu a mai fost văzut în public de la o ședință maraton de cabinet de marți și că nu avea niciun eveniment programat tot weekendul trecut.