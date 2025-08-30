Niciun eveniment programat în weekend

Republicanul, în vârstă de 79 de ani, a fost văzut sâmbătă dimineața, în jurul orei 8:45, pe peluza sudică a Casei Albe, urcând într-un vehicul cu nepoata sa, Kai.

Trump a purtat ținuta sa de golf obișnuită pentru călătoria în Virginia – pantaloni negri, un tricou polo alb și celebra șapca roșie a mișcării MAGA.

Apariția sa are loc după ce au circulat online zvonuri care susțineau că Trump era bolnav sau chiar murise – hashtagul „#whereitrump” devenind viral vineri.

Speculațiile s-au întețit după ce mai mulți reporteri de la Casa Albă au remarcat că președintele nu a mai fost văzut în public de la o ședință maraton de cabinet de marți și că nu avea niciun eveniment programat tot weekendul.

„Într-o formă excelentă”

Speculațiile au fost amplificate după ce vicepreședintele JD Vance a declarat pentru USA Today că este gata să-l înlocuiască pe Trump dacă „va avea loc o tragedie teribilă”, chiar dacă a subliniat că Trump este „într-o formă excelentă”.

Zvonurile au fost alimentate și de teoreticianul conspirației Alex Jones, care le-a cerut oamenilor să se roage pentru Trump, deoarece acesta a susținut, fără dovezi, că președintele se află într-o „criză de sănătate”.

Însă zvonurile au fost infirmate de jurnalistul Axios, Barak Ravid, care a dezvăluit că un oficial american a confirmat că președintele este într-o stare bună de sănătate.

„Trump este bine. Va juca golf în această dimineață”, a scris Ravid pe X, cu puțin timp înainte ca imaginile cu președintele și nepoata sa să apară. 

Fraza „Trump e mort” a devenit virală pe rețelele sociale după ce președintele SUA nu a mai apărut în public timp de trei zile, iar la ultima întâlnire oficială – cu omologul sud-coreean – a fost fotografiat cu o mână vânătă. Absența temporară a liderului american, în vârstă de 79 de ani, și lipsa oricărui eveniment oficial programat până marțea viitoare au alimentat teoriile conspirației.

Suferă de „insuficiență venoasă cronică”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a dezvăluit în iulie că președintele suferă de „insuficiență venoasă cronică”, care îi provoca „umflături ușoare” în partea inferioară a picioarelor.

Medicul președintelui a dezvăluit într-o notă că afecțiunea sa este „o afecțiune benignă și comună” la persoanele în vârstă, și că nu existau dovezi ale vreunei boli arteriale grave.

Persoanelor cu această afecțiune li se recomandă adesea să slăbească, să meargă pe jos pentru exerciții fizice și să își ridice picioarele periodic, iar unora li se poate recomanda să poarte ciorapi compresivi. Cazurile severe pot duce, în timp, la complicații, inclusiv la răni la nivelul gambei, numite ulcere. Cheagurile de sânge sunt o cauză, dar au fost excluse, a spus Leavitt.

Aceasta a precizat că afecțiunea nu îi provoca președintelui niciun disconfort. Ea nu a dat detalii despre cum tratează acesta afecțiune liderul SUA.

