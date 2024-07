Un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat împuşcăturile, descriindu-le drept „un act de violenţă politică”.



Şefi de stat şi de guvern şi-au exprimat, de asemenea, gândurile în urma incidentului, denunţând violenţa politică şi dorindu-i lui Donald Trump o recuperare rapidă.



Premierul japonez, Fumio Kishida, a declarat: „Trebuie să fim fermi în faţa oricărei forme de violenţă care reprezintă o problemă pentru democraţie”.



Noul premier britanic Keir Starmer s-a declarat „uimit de aceste scene şocante”. „Violenţa politică nu îşi are locul în societăţile noastre şi gândurile mele se îndreaptă către toate victimele acestui atac”, a spus el.

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes.



Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 14, 2024

Premierul australian Anthony Albanese a descris împuşcăturile drept „tulburătoare”. Omologul său canadian, Justin Trudeau, s-a declarat „dezgustat“. „Violenţa politică nu este niciodată acceptabilă”, a adăugat el.

Im sickened by the shooting at former President Trump. It cannot be overstated — political violence is never acceptable. My thoughts are with former President Trump, those at the event, and all Americans. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 14, 2024

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a denunţat un atac inacceptabil şi a cerut condamnarea acestuia: „Atacul asupra fostului preşedinte Donald Trump trebuie condamnat vehement de toţi apărătorii democraţiei şi ai dialogului în politică. Ceea ce am văzut astăzi este inacceptabil”.



Premierul indian Narendra Modi l-a numit pe Donald Trump un prieten şi i-a urat însănătoşire grabnică, condamnând totodată cu fermitate incidentul.



„Condamn cu fermitate acest incident. Violenţa nu îşi are locul în politică şi în democraţiile (noastre)”, a spus el.

Premierul ungar Viktor Orban i-a trimis „gândurile şi rugăciunile” sale lui Donald Trump. „Gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă spre preşedintele @realDonaldTrump în aceste ore negre”, a scris el pe reţeaua de socializare X, la două zile după ce s-a întâlnit cu fostul preşedinte american la reşedinţa acestuia din Mar-a-Lago, statul Florida.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică dimineaţă că el şi soţia sa Sara „au fost şocaţi de aparentul atac asupra preşedintelui Trump”. „Ne rugăm pentru siguranţa lui şi pentru recuperarea sa rapidă”, a reacţionat Netanyahu.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

Preşedintele argentinian Javier Milei a dat vina pe „stânga internaţională” şi „ideologia ei dăunătoare” gata să „destabilizeze democraţiile” pentru a „ajunge la putere”, într-un mesaj de „sprijin” şi „solidaritate” adresat lui Donald Trump.

„De teamă să nu piardă alegerile, ei recurg la terorism pentru a-şi impune programul retrograd şi autoritar”, a susținut Milei pe X.

