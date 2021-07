În volumul „Frankly, We Did Win This Election”, Bender relatează că Trump, președinte SUA între 2017 și 2021, a făcut această remarcă în timpul unei lecții de istorie improvizate în care Kelly „i-a reamintit președintelui ce țări au fost și de care parte în timpul conflictului” și „a făcut legătura între Primul Război Mondial și al Doilea Război Mondial și toate atrocitățile lui Hitler”.

Bender relatează că Trump a negat că a făcut remarca despre Hitler, însă precizează că surse anonime au relatat că John Kelly „i-a spus președintelui că a greșit, dar Trump nu s-a lăsat intimidat”, subliniind redresarea economică a Germaniei sub Hitler în anii 1930.

„Kelly a ripostat din nou”, scrie Bender, „și a susținut că poporului german i-ar fi fost mai bine să fie sărac decât să fie supus genocidului nazist”.

Bender adaugă că John Kelly i-a spus lui Trump că, dacă afirmația sa despre economia germană sub naziști după 1933 ar fi fost adevărată, „nu poți să spui niciodată ceva care să-l susțină pe Adolf Hitler. Pur și simplu nu poți”.

Kelly, al cărui fiu a fost ucis în Afganistan în 2010, a părăsit Casa Albă la începutul anului 2019. De atunci, el l-a tot criticat pe Trump, spunându-le prietenilor că președintele pe care l-a servit a fost „cea mai imperfectă persoană pe care am întâlnit-o în viața mea”.

