ERATĂ 22.07 Vladimir Putin nu se afla la bordul avionului rusesc care a aterizat în Alaska la ora locală 10.08 (ora locală a României 20.08). Președitele rus se afla de fapt la bordul unui alt avion, care avea semnalul de bord camuflat, și nu putea fi vizualizat pe portalul web Flight Radar, acolo unde 400 de mii de oameni urmăreau zborul în care trebuia să fie președintele rus.

La ora 21:09, în largul coastelor Alaskăi, un alt avion rusesc Il-96 cu numărul de bord RA-96025 a început să transmită semnal. La 21:18, aparatul a dispărut din nou de pe radare. Acest avion a decolat din Sankt Petersburg și la bordul acestuia se afla de fapt Vladimir Putin.

Întâlnirea dintre cei doi lideri este așteptată cu interes la nivel mondial. Punctualitatea lui Putin ar putea fi un semnal important, având în vedere istoricul său de întârzieri la întâlniri internaționale.

Donald Trump l-a lăsat pe Putin să aștepte mai bine de un sfert de oră

Pe pista aeroportului din Alaska, s-au făcut pregătiri elaborate pentru primirea celor doi președinți. Un covor roșu în formă de L a fost așezat, iar o platformă cu inscripția „ALASKA 2025” a fost instalată.

Un element surprinzător este prezența a patru avioane de vânătoare F-22 Raptor aliniate pe covorul roșu. Aceste avioane fac parte din escadrilele responsabile cu interceptarea aeronavelor rusești care intră în spațiul aerian american.

Ca să nu pară că Putin îl așteaptă pe Trump, unul din propagandiștii care e permanent alături de Putin, așa zisul jurnalist Pavel Zarubin, anunța că președintele rus încă nu a ajuns în Anchorage. Potrivit acestuia, avionul care a aterizat era un alt avion al unității speciale „Rusia”.

Trump trebuia să îl aștepte pe Putin în Anchorage

Donald Trump a declarat recent că va evalua seriozitatea lui Putin privind încheierea războiului din Ucraina în primele „două minute” ale întâlnirii.

Întârzierea lui Putin la summitul de la Helsinki din 2018 a fost interpretată ca o demonstrație de forță. De această dată, Kremlinul a insistat că președintele rus va fi punctual.

„Președintele ajunge întotdeauna la timp”, a afirmat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, contrazicând reputația lui Putin.

Anterior aterizării avionului lui Putin, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Trump îl va întâmpina pe Putin la sosirea avionului său în Alaska.

